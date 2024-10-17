В футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах

Ранее эксперт издания Sportbox Александр Бубнов намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Он связал это с последними неудачами клуба на матчах. За осень 2024 года футбольный клуб «Ростов» участвовал в семи играх. Только две их них закончились для команды победой.