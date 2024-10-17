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Posted 17 октября, 15:22

Published 17 октября, 15:22

Modified 17 октября, 15:28

Updated 17 октября, 15:28

У ФК «Ростов» осталось три матча в этом году

В футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчах

17 октября 2024, 15:22
Фото: pxhere.com
У ФК «Ростов» осталось три матча в этом году
У футбольного клуба «Ростов» осталось три матча в этом году, сообщила пресс-служба жёлто-синих.

В МИР РПЛ у ФК «Ростов» осталось три тура. Первый запланирован на 23 ноября. Жёлто-синие сыграют с ЦСКА. 30 ноября пройдёт матч с «Пари Нижний Новгород». Заключительная игра этого года для ФК «Ростов» состоится 7 декабря с «Крыльями Советов».

Сейчас в турнирной таблице РПЛ ростовчане занимают девятое место.

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Ранее эксперт издания Sportbox Александр Бубнов намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Он связал это с последними неудачами клуба на матчах. За осень 2024 года футбольный клуб «Ростов» участвовал в семи играх. Только две их них закончились для команды победой.

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