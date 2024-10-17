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Posted 17 октября, 06:39

Published 17 октября, 06:39

Modified 17 октября, 06:41

Updated 17 октября, 06:41

Горящие вакансии: кого срочно ищут на работу в Ростовской области

Стало известно, кого работодатели в Ростовской области готовы оторвать с руками

17 октября 2024, 06:39
Фото: rostovgazeta.ru
Горящие вакансии: кого срочно ищут на работу в Ростовской области

В Ростовской области наметился острый дефицит продавцов и водителей

Стало известно, кого срочно возьмут на работу этой осенью. По данным на середину октября, в Ростовской области одновременно открыты почти 36 тысяч вакансий. Рассказываем, какие из них наиболее востребованы.

Больше всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Таких вакансий специалисты hh.ru насчитали около 3,8 тысячи — каждое десятое предложение в регионе. На второй строчке по самым популярным вакансиям оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами (3,5 тысячи), на третьей — операторы call-центра (1,6 тысячи).

С небольшим отрывом четвертое место заняли водители (1,5 тысячи вакансий), а топ-5 завершили упаковщики и комплектовщики (чуть больше 900 предложений).

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Однако откликаются на эти вакансии не так уж много людей. Индекс конкуренции среди соискателей не дотягивает до нормы: на одну вакансию приходится меньше четырех резюме. А в случае с продавцами, и одно резюме не всегда находится (0,7).

Всего с начала 2024 года в Ростовской области было открыто более 232 тысяч вакансий. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее стало известно об увеличении зарплат в сфере сельского хозяйства до 80 тысяч рублей.

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