Стало известно, кого работодатели в Ростовской области готовы оторвать с руками

Posted 17 октября, 06:39
Published 17 октября, 06:39
Modified 17 октября, 06:41
Updated 17 октября, 06:41
Больше всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Таких вакансий специалисты hh.ru насчитали около 3,8 тысячи — каждое десятое предложение в регионе. На второй строчке по самым популярным вакансиям оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами (3,5 тысячи), на третьей — операторы call-центра (1,6 тысячи).
С небольшим отрывом четвертое место заняли водители (1,5 тысячи вакансий), а топ-5 завершили упаковщики и комплектовщики (чуть больше 900 предложений).
Однако откликаются на эти вакансии не так уж много людей. Индекс конкуренции среди соискателей не дотягивает до нормы: на одну вакансию приходится меньше четырех резюме. А в случае с продавцами, и одно резюме не всегда находится (0,7).
Всего с начала 2024 года в Ростовской области было открыто более 232 тысяч вакансий. Это на 23% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Ранее стало известно об увеличении зарплат в сфере сельского хозяйства до 80 тысяч рублей.