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Posted 17 октября, 15:08

Published 17 октября, 15:08

Modified 17 октября, 15:10

Updated 17 октября, 15:10

В Ростовской области цена двух марок бензина и дизтоплива превысила 60 рублей

Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр

17 октября 2024, 15:08
Фото: 1MI
В Ростовской области цена двух марок бензина и дизтоплива превысила 60 рублей
Росстат опубликовал актуальные данные о средних ценах на бензин и дизельное топливо в регионах России, в том числе и в Ростовской области.

За неделю, с 8 по 14 октября, в Ростовской области автомобильный бензин в среднем подорожал на восемь копеек, стоимость составила, по информации ведомства, 60,05 рубля за литр. На семь копеек выросла средняя цена на бензин марки АИ-92 (53 рубля и 86 копеек).

АИ-95 подорожал на девять копеек до 60,24 рубля в среднем за литр. Быстрее всего растет в регионе стоимость бензина марки АИ-98 и выше. За неделю средняя цена увеличилась на 15 копеек и достигла отметки в 76,22 рубля.

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Дизельное топливо также подорожало, его средняя цена за неделю увеличилась на 13 копеек и составила 63,19 рубля.

До этого стало известно, что ФАС начал проверку из-за роста цен на сливочное масло в Ростовской области.

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