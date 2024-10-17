Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр

За неделю, с 8 по 14 октября, в Ростовской области автомобильный бензин в среднем подорожал на восемь копеек, стоимость составила, по информации ведомства, 60,05 рубля за литр. На семь копеек выросла средняя цена на бензин марки АИ-92 (53 рубля и 86 копеек).