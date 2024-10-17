Стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр

Posted 17 октября, 15:08
Published 17 октября, 15:08
Modified 17 октября, 15:10
Updated 17 октября, 15:10
За неделю, с 8 по 14 октября, в Ростовской области автомобильный бензин в среднем подорожал на восемь копеек, стоимость составила, по информации ведомства, 60,05 рубля за литр. На семь копеек выросла средняя цена на бензин марки АИ-92 (53 рубля и 86 копеек).
АИ-95 подорожал на девять копеек до 60,24 рубля в среднем за литр. Быстрее всего растет в регионе стоимость бензина марки АИ-98 и выше. За неделю средняя цена увеличилась на 15 копеек и достигла отметки в 76,22 рубля.
Дизельное топливо также подорожало, его средняя цена за неделю увеличилась на 13 копеек и составила 63,19 рубля.
До этого стало известно, что ФАС начал проверку из-за роста цен на сливочное масло в Ростовской области.