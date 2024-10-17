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Posted 17 октября, 07:13

Published 17 октября, 07:13

Modified 17 октября, 07:15

Updated 17 октября, 07:15

Участок трассы от Ростовской области до Новоазовска открыли после капремонта

Трассу «Новороссия» в Ростовской области открыли после капремонта

17 октября 2024, 07:13
Фото: rosavtodor.gov.ru
Участок трассы от Ростовской области до Новоазовска открыли после капремонта
После капитального ремонта открыли десять километров трассы Р-280 «Новороссия» от границ Ростовской области до города Новоазовск, информирует «Автодор».

Транспортная компания объявила о возобновлении движения на участке трассы Р-280 «Новороссия» от границ Ростовской области до Новоазовска Донецкой Народной Республики. На 10-километровом отрезке магистрали завершился капремонт, однако стоит отметить, что рабочие еще продолжают расширение проезжей части до четырех полос.

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Добавим, что трасса имеет большое значение для транспортной системы южных регионов России, так как соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Симферополь, а также является частью сухопутного маршрута в Крым.

До этого стало известно, что новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дорога#Ремонт дорог#Транспорт#Автомобили#Трасса#Трасса Р-280#Капитальный ремонт#Магистраль
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