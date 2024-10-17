Трассу «Новороссия» в Ростовской области открыли после капремонта

Транспортная компания объявила о возобновлении движения на участке трассы Р-280 «Новороссия» от границ Ростовской области до Новоазовска Донецкой Народной Республики. На 10-километровом отрезке магистрали завершился капремонт, однако стоит отметить, что рабочие еще продолжают расширение проезжей части до четырех полос.