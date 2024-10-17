Трассу «Новороссия» в Ростовской области открыли после капремонта

Posted 17 октября, 07:13
Published 17 октября, 07:13
Modified 17 октября, 07:15
Updated 17 октября, 07:15
Транспортная компания объявила о возобновлении движения на участке трассы Р-280 «Новороссия» от границ Ростовской области до Новоазовска Донецкой Народной Республики. На 10-километровом отрезке магистрали завершился капремонт, однако стоит отметить, что рабочие еще продолжают расширение проезжей части до четырех полос.
Добавим, что трасса имеет большое значение для транспортной системы южных регионов России, так как соединяет Ростов-на-Дону, Мариуполь, Симферополь, а также является частью сухопутного маршрута в Крым.
До этого стало известно, что новая федеральная трасса пройдет через Ростовскую область. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.