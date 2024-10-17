В Батайске 84-летнего пенсионера увезли с места ДТП, которое он устроил

Posted 17 октября, 18:51
Published 17 октября, 18:51
Modified 17 октября, 18:53
Updated 17 октября, 18:53
Около 13:30 мск 84-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 ехал по улице Максима Горького. На перекрестке с улицей Калинина он решил проскочить на красный сигнал светофора.
В этот момент на дороге появилась Lada Granta. Вероятно, 34-летний водитель двигался по Калинина, когда оказался на пути у пожилого лихача.
В результате аварии пенсионер получил травмы. По предварительной информации, водителя «семерки» доставили в больницу.
Ранее в ДТП пострадал подросток. Парень попал под колеса авто в Новочеркасске.