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Posted 17 октября, 18:51

Published 17 октября, 18:51

Modified 17 октября, 18:53

Updated 17 октября, 18:53

Пенсионер на легковушке пострадал в ДТП, проехав на красный в Батайске

В Батайске 84-летнего пенсионера увезли с места ДТП, которое он устроил

17 октября 2024, 18:51
Фото: Госавтоинспекция РО.
Пенсионер на легковушке пострадал в ДТП, проехав на красный в Батайске
Пожилой водитель легковушки получил травмы в аварии, которую сам же и устроил. ДТП случилось 17 октября в городе Батайске Ростовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Около 13:30 мск 84-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 ехал по улице Максима Горького. На перекрестке с улицей Калинина он решил проскочить на красный сигнал светофора.

В этот момент на дороге появилась Lada Granta. Вероятно, 34-летний водитель двигался по Калинина, когда оказался на пути у пожилого лихача.

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В результате аварии пенсионер получил травмы. По предварительной информации, водителя «семерки» доставили в больницу.

Ранее в ДТП пострадал подросток. Парень попал под колеса авто в Новочеркасске.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Батайск#Больница#Пенсионер#Светофор#Травмы#ВАЗ-2107#Госавтоинспекция
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