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Posted 17 октября, 13:58

Published 17 октября, 13:58

Modified 17 октября, 15:29

Updated 17 октября, 15:29

Дворец культуры «Ростсельмаш» получил статус объекта культурного наследия

В Ростове Дворец культуры «Ростсельмаш» признали объектом культурного наследия

17 октября 2024, 13:58
Фото: karel291/cc by 2.0/panoramio
Дворец культуры «Ростсельмаш» получил статус объекта культурного наследия
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области включил ДК завода «Ростсельмаш» в реестр памятников истории и культуры, следует из постановления на портале правовых актов региона.

Государственная историко-культурная экспертиза признала здание Дворца культуры «Ростсельмаш» ценным памятником регионального значения. Комитет по охране ОКН Ростовской области включил ДК в соответствующий реестр и дал ему охранный статус.

Здание Дворца культуры «Ростсельмаш» располагается на проспекте Сельмаш, 3. Строить его начали ещё в конце 1940-х годов, в эксплуатацию ввели в 1960-х годах.

Сейчас в легендарном здании находятся концертная площадка, батутно-акробатический центр, студия йоги и другое.

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Ранее краевед Георгий Багдыков рассказал историю ростовского Сельмаша.

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