В Ростове Дворец культуры «Ростсельмаш» признали объектом культурного наследия

Posted 17 октября, 13:58
Published 17 октября, 13:58
Modified 17 октября, 15:29
Updated 17 октября, 15:29
Государственная историко-культурная экспертиза признала здание Дворца культуры «Ростсельмаш» ценным памятником регионального значения. Комитет по охране ОКН Ростовской области включил ДК в соответствующий реестр и дал ему охранный статус.
Здание Дворца культуры «Ростсельмаш» располагается на проспекте Сельмаш, 3. Строить его начали ещё в конце 1940-х годов, в эксплуатацию ввели в 1960-х годах.
Сейчас в легендарном здании находятся концертная площадка, батутно-акробатический центр, студия йоги и другое.