В Ростове-на-Дону без тепла остаются две трети домов

По закону, отопительный сезон должен начаться, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. В Ростове же формально отопление разрешили подавать с 15 октября по согласованию жильцов со своими УК и ТСЖ. Но сами ростовчане жалуются, что не могут договориться с управляющими компаниями.