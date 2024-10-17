В Ростове-на-Дону без тепла остаются две трети домов

Posted 17 октября, 12:19
Published 17 октября, 12:19
Modified 17 октября, 12:21
Updated 17 октября, 12:21
По данным властей, отопление дали в 348 муниципальных учреждения из 384. Речь идёт о детских садах, школах, учреждениях допобразования, культуры, спорта и соцзащиты. Из 157 лечебных учреждений Ростова отапливаются на сегодняшний день только 109.
Что касается жилого фонда, то тепло пока что получили только 35% от всех многоквартирных домов. Большая часть многоэтажек Ростова остаётся без отопления.
«Когда же остальные? Сырость из-за дождя и холодно», «Холодно очень в домах, четвёртые сутки с двумя детьми ночуем у родителей, это ещё спасибо, что они рядом живут», — пишут в комментариях у Логвиненко жители Ростова.
По закону, отопительный сезон должен начаться, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. В Ростове же формально отопление разрешили подавать с 15 октября по согласованию жильцов со своими УК и ТСЖ. Но сами ростовчане жалуются, что не могут договориться с управляющими компаниями.