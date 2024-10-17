rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 12:19

Published 17 октября, 12:19

Modified 17 октября, 12:21

Updated 17 октября, 12:21

Только в треть домов в Ростове-на-Дону дали отопление

В Ростове-на-Дону без тепла остаются две трети домов

17 октября 2024, 12:19
Фото: rostovgazeta.ru
Только в треть домов в Ростове-на-Дону дали отопление
Около 10% социальных учреждений в Ростове до сих пор не отапливаются, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По данным властей, отопление дали в 348 муниципальных учреждения из 384. Речь идёт о детских садах, школах, учреждениях допобразования, культуры, спорта и соцзащиты. Из 157 лечебных учреждений Ростова отапливаются на сегодняшний день только 109.

Жители Ростовской области пожаловались Голубеву на невыносимый холод в детсадах
Узнать подробнее

Что касается жилого фонда, то тепло пока что получили только 35% от всех многоквартирных домов. Большая часть многоэтажек Ростова остаётся без отопления.

«Когда же остальные? Сырость из-за дождя и холодно», «Холодно очень в домах, четвёртые сутки с двумя детьми ночуем у родителей, это ещё спасибо, что они рядом живут», — пишут в комментариях у Логвиненко жители Ростова.

По закону, отопительный сезон должен начаться, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. В Ростове же формально отопление разрешили подавать с 15 октября по согласованию жильцов со своими УК и ТСЖ. Но сами ростовчане жалуются, что не могут договориться с управляющими компаниями.

Читайте также:
Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардеробаВ Ростовской области хотят создать Красную книгу почвВласти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#Погода#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика