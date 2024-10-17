В Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем»

Posted 17 октября, 10:44
Published 17 октября, 10:44
Modified 17 октября, 10:46
Updated 17 октября, 10:46
Инцидент произошел накануне в Миллеровском районе Ростовской области. Детали ДТП неизвестны, но, по словам очевидцев, водитель потерял управление, выехал за пределы трассы и перевернулся. Авто полностью легко на крышу и сложилось под собственным весом.
Местные жители отмечают, что подобные аварии происходят здесь не в первый раз. Некоторые предположили, что всему виной несоблюдение водителями скоростного режима: «Гоняют на полной скорости, а потом вот такое и происходит. На себя и на других плевать?»
Добавим, что Госавтоинспекция по Ростовской области информацию о ДТП пока не предоставляла. О состоянии водителя также ничего неизвестно.
Ранее бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области.