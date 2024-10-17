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Posted 17 октября, 10:44

Published 17 октября, 10:44

Modified 17 октября, 10:46

Updated 17 октября, 10:46

В Ростовской области авто сплющило после ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области автомобиль сплющило после ДТП с «перевертышем»

17 октября 2024, 10:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области авто сплющило после ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Ростов папа».

Инцидент произошел накануне в Миллеровском районе Ростовской области. Детали ДТП неизвестны, но, по словам очевидцев, водитель потерял управление, выехал за пределы трассы и перевернулся. Авто полностью легко на крышу и сложилось под собственным весом.

Местные жители отмечают, что подобные аварии происходят здесь не в первый раз. Некоторые предположили, что всему виной несоблюдение водителями скоростного режима: «Гоняют на полной скорости, а потом вот такое и происходит. На себя и на других плевать?»

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Фото: телеграм-канал «Ростов папа».

Добавим, что Госавтоинспекция по Ростовской области информацию о ДТП пока не предоставляла. О состоянии водителя также ничего неизвестно.

Ранее бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области.

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