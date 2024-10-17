В Ростовской области в сентябре взлетели продажи легковых автомобилей

Posted 17 октября, 13:28
Published 17 октября, 13:28
Modified 17 октября, 13:30
Updated 17 октября, 13:30
Согласно анализу рынка легковых автомобилей, в прошлом месяце показатели продаж машин выросли по всей стране. Так, с января по август в Ростовской области было продано 17,2 тысячи автомобилей, но уже в сентябре показатели выросли сразу на 11,5 тысячи единиц. То есть в общей сложности за девять месяцев в регионе было реализовано 28,8 тысячи машин. Прирост составил примерно 67,2%.
Добавим, что всего в ЮФО с января по сентябрь 2024 года было продано 132,6 тысячи легковых автомобилей. При этом за аналогичный период 2023 года удалось продать только 74,6 тысячи авто.
До этого стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове-на-Дону.