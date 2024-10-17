В Ростовской области в сентябре взлетели продажи легковых автомобилей

Согласно анализу рынка легковых автомобилей, в прошлом месяце показатели продаж машин выросли по всей стране. Так, с января по август в Ростовской области было продано 17,2 тысячи автомобилей, но уже в сентябре показатели выросли сразу на 11,5 тысячи единиц. То есть в общей сложности за девять месяцев в регионе было реализовано 28,8 тысячи машин. Прирост составил примерно 67,2%.