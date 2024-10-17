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Posted 17 октября, 13:28

Published 17 октября, 13:28

Modified 17 октября, 13:30

Updated 17 октября, 13:30

В Ростовской области взлетели продажи легковых автомобилей

В Ростовской области в сентябре взлетели продажи легковых автомобилей

17 октября 2024, 13:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области взлетели продажи легковых автомобилей
В Ростовской области значительно увеличились объемы продаж легковых автомобилей, информирует «Автостат Инфо».

Согласно анализу рынка легковых автомобилей, в прошлом месяце показатели продаж машин выросли по всей стране. Так, с января по август в Ростовской области было продано 17,2 тысячи автомобилей, но уже в сентябре показатели выросли сразу на 11,5 тысячи единиц. То есть в общей сложности за девять месяцев в регионе было реализовано 28,8 тысячи машин. Прирост составил примерно 67,2%.

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Добавим, что всего в ЮФО с января по сентябрь 2024 года было продано 132,6 тысячи легковых автомобилей. При этом за аналогичный период 2023 года удалось продать только 74,6 тысячи авто.

До этого стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове-на-Дону.

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