VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей

Posted 17 октября, 09:07
Published 17 октября, 09:07
Modified 17 октября, 13:58
Updated 17 октября, 13:58
Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети «Ростелекома», минуя удалённые дата-центры.
Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком»:
«Сотрудничество с VK позволит абонентам „Ростелекома”пользоваться любыми цифровыми сервисами партнера с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое“.
Сергей Ляджин, CTO Вконтакте и VK Видео:
«Мы видим рост как загрузки, так и потребления контента VK Видео. Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео еще более комфортным и доступным для нашей аудитории».