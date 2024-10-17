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Posted 17 октября, 14:53

Published 17 октября, 14:53

Modified 17 октября, 17:50

Updated 17 октября, 17:50

Власти города рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростове

Власти рассказали, куда жаловаться на холодные батареи в Ростове

17 октября 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Власти города рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростове
Включение отопления идёт по графику, утверждённому администрацией города, напомнили в департаменте ЖКХ и энергетики Ростова.

По закону, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней к ряду среднесуточная температура воздуха в городе держится ниже +8 градусов. В Ростове формально старт отопительному сезону дали 15 октября. Власти объяснили, что жильцы домов должны сами согласовать этот вопрос со своими УК и ТСЖ.

По данным от главы администрации города Алексея Логвиненко, на сегодняшний день отопление поступило только в треть жилых домов Ростова.

В Ростове-на-Дону без тепла остаются две трети домов
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Чиновники отмечают, что подача тепла может занять несколько дней. Жаловаться на отсутствие отопления они предлагают в управляющую компанию, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию.

Ранее общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова.

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