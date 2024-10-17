Власти рассказали, куда жаловаться на холодные батареи в Ростове

Posted 17 октября, 14:53
Published 17 октября, 14:53
Modified 17 октября, 17:50
Updated 17 октября, 17:50
По закону, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней к ряду среднесуточная температура воздуха в городе держится ниже +8 градусов. В Ростове формально старт отопительному сезону дали 15 октября. Власти объяснили, что жильцы домов должны сами согласовать этот вопрос со своими УК и ТСЖ.
По данным от главы администрации города Алексея Логвиненко, на сегодняшний день отопление поступило только в треть жилых домов Ростова.
Чиновники отмечают, что подача тепла может занять несколько дней. Жаловаться на отсутствие отопления они предлагают в управляющую компанию, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию.
Ранее общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова.