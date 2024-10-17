Власти рассказали, куда жаловаться на холодные батареи в Ростове

По закону, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней к ряду среднесуточная температура воздуха в городе держится ниже +8 градусов. В Ростове формально старт отопительному сезону дали 15 октября. Власти объяснили, что жильцы домов должны сами согласовать этот вопрос со своими УК и ТСЖ.