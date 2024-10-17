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Posted 17 октября, 15:51

Published 17 октября, 15:51

Modified 17 октября, 15:51

Updated 17 октября, 15:51

13-летний школьник госпитализирован после столкновения с иномаркой во дворе дома на Орбитальной в Ростове

Водитель сбил школьника во дворе жилого дома на Северном в Ростове

17 октября 2024, 15:51
Фото: Управление Госавтоинспекции
13-летний школьник госпитализирован после столкновения с иномаркой во дворе дома на Орбитальной в Ростове
13-летний школьник госпитализирован после столкновения с иномаркой во дворе дома на Орбитальной в Ростове, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Происшествие случилось днём 17 октября у дома №54 на Орбитальной. Водитель Škoda Superb заехал во двор и сбил 13-летнего мальчика. Ребёнок выбежал во двор и оказался на капоте автомобиля.

На кадрах, опубликованных Don Mash, видно, что в шоковом состоянии мальчик встаёт и пытается уйти. Ребёнка остановили соседи. Они же задержали водителя.

Видео: Don Mash. 13-летний школьник госпитализирован после столкновения с иномаркой во дворе дома на Орбитальной в Ростове

Сейчас школьник с травмами находится в больнице.

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства инцидента

Ранее внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на Орской.

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