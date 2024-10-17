Водитель сбил школьника во дворе жилого дома на Северном в Ростове

Posted 17 октября, 15:51
Published 17 октября, 15:51
Modified 17 октября, 15:51
Updated 17 октября, 15:51
Происшествие случилось днём 17 октября у дома №54 на Орбитальной. Водитель Škoda Superb заехал во двор и сбил 13-летнего мальчика. Ребёнок выбежал во двор и оказался на капоте автомобиля.
На кадрах, опубликованных Don Mash, видно, что в шоковом состоянии мальчик встаёт и пытается уйти. Ребёнка остановили соседи. Они же задержали водителя.
Сейчас школьник с травмами находится в больнице.
Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства инцидента
Ранее внедорожник сбил 14-летнюю школьницу на «зебре» в Ростове на Орской.