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Posted 17 октября, 15:13

Published 17 октября, 15:13

Modified 17 октября, 15:28

Updated 17 октября, 15:28

Бастрыкин вернулся к делу об убийстве 17-летней жительницы Ростовской области

Жительница Ростовской области боится, что убийца ее 17-летней внучки избежит тюрьмы

17 октября 2024, 15:13
Фото: Sledcom.ru
Бастрыкин вернулся к делу об убийстве 17-летней жительницы Ростовской области

Бастрыкин вернулся к делу об убийстве 17-летней жительницы Ростовской области

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об убийстве девушки в Цимлянском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в апреле этого года. В Цимлянском районе один из местных фермеров подошёл к автомобилю, остановившемуся у его угодий. Внутри находились 18-летний водитель и его 17-летняя девушка. Фермер выстрелил по ним. От полученных ранений девушка погибла.

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Тогда же было возбуждено уголовное дело. Бабушка погибшей недовольна его расследованием и заявила, что фермер, убивший её внучку, может избежать наказания. Женщина обратилась в Центральный аппарат СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от коллег в Ростовской области повторный доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах убийства.

При этом ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 17-летней девушки фермер дал признательные показания и объяснил, как произошло преступление.

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