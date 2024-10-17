Жительница Ростовской области боится, что убийца ее 17-летней внучки избежит тюрьмы

Posted 17 октября, 15:13
Published 17 октября, 15:13
Modified 17 октября, 15:28
Updated 17 октября, 15:28
Трагедия произошла в апреле этого года. В Цимлянском районе один из местных фермеров подошёл к автомобилю, остановившемуся у его угодий. Внутри находились 18-летний водитель и его 17-летняя девушка. Фермер выстрелил по ним. От полученных ранений девушка погибла.
Тогда же было возбуждено уголовное дело. Бабушка погибшей недовольна его расследованием и заявила, что фермер, убивший её внучку, может избежать наказания. Женщина обратилась в Центральный аппарат СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от коллег в Ростовской области повторный доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах убийства.
При этом ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 17-летней девушки фермер дал признательные показания и объяснил, как произошло преступление.