Жительница Ростовской области боится, что убийца ее 17-летней внучки избежит тюрьмы

Трагедия произошла в апреле этого года. В Цимлянском районе один из местных фермеров подошёл к автомобилю, остановившемуся у его угодий. Внутри находились 18-летний водитель и его 17-летняя девушка. Фермер выстрелил по ним. От полученных ранений девушка погибла.