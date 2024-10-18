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Posted 18 октября, 06:08

Published 18 октября, 06:08

Modified 18 октября, 06:10

Updated 18 октября, 06:10

Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру

Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру

18 октября 2024, 06:08
Фото: Изображение Midjourney
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
Очевидцы сняли на камеру крупный пожар, случившийся в многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону. Кадры с места ЧП появились в СМИ и соцсетях.

Судя по кадрам «Блокнот Ростов», пламя добралось до крыши: огонь полыхает на уровне второго этажа и выше. Огромные клубы черного дыма стелются над центральными улицами, накрывая собой город.

Здание на улице Седова, 17 загорелось около 06:00 мск 18 октября. Пока горожане спали, огонь распространялся по многоквартирному дому. Когда пламя стало заметно из соседних строений, очевидцы вызвали спасателей. К их прибытию полыхало около 300 квадратных метров.

Видео: тг Ростов Блокнот. https://t.me/glavnyi_rostov/36320
. Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру

Спустя полтора часа огнеборцы смогли локализовать стихию, а к 08:30 мск — потушить открытое горение. Теперь они заливают водой тлеющие конструкции, чтобы не дать огню разгореться снова.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал: двухэтажное здание было расселено.

Напомним, из-за ЧП на Седова перекрыли движение транспорта. Очевидно, оно будет действовать до полной ликвидации пожара.

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