. Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру

Здание на улице Седова, 17 загорелось около 06:00 мск 18 октября. Пока горожане спали, огонь распространялся по многоквартирному дому. Когда пламя стало заметно из соседних строений, очевидцы вызвали спасателей. К их прибытию полыхало около 300 квадратных метров.