Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК

Posted 18 октября, 13:01
Published 18 октября, 13:01
Modified 18 октября, 13:03
Updated 18 октября, 13:03
По информации «Комсомольской правды Ростов», 18 октября родители пропавшей Анны Цомартовой получили извещение о том, что расследование дела продолжит Центральный аппарат СКР. Отметим, что перевести дело из Дагестана поручили еще в августе.
Семья девушки рада такому развитию событий и ждет дальнейших подвижек в расследовании. Кроме того, Диана и Николай направили следователям ходатайство, чтобы те проверили версию о нахождении Анны в Дубае.
Напомним, что студентка пропала в феврале 2024 года. Тогда она уехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. Девушка проиграла важный бой, после чего решила побыть одна и убежала к берегу моря. Однако после этого ее больше никто не видел.