Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК

Напомним, что студентка пропала в феврале 2024 года. Тогда она уехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. Девушка проиграла важный бой, после чего решила побыть одна и убежала к берегу моря. Однако после этого ее больше никто не видел.