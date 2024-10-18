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Posted 18 октября, 13:01

Published 18 октября, 13:01

Modified 18 октября, 13:03

Updated 18 октября, 13:03

Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК

Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК

18 октября 2024, 13:01
Фото: Unsplash
Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК
Расследованием дела об исчезновении в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону займется Главное управление Следственного комитета РФ, сообщают СМИ.

По информации «Комсомольской правды Ростов», 18 октября родители пропавшей Анны Цомартовой получили извещение о том, что расследование дела продолжит Центральный аппарат СКР. Отметим, что перевести дело из Дагестана поручили еще в августе.

Семья девушки рада такому развитию событий и ждет дальнейших подвижек в расследовании. Кроме того, Диана и Николай направили следователям ходатайство, чтобы те проверили версию о нахождении Анны в Дубае.

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Напомним, что студентка пропала в феврале 2024 года. Тогда она уехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. Девушка проиграла важный бой, после чего решила побыть одна и убежала к берегу моря. Однако после этого ее больше никто не видел.

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