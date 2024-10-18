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Posted 18 октября, 08:42

Published 18 октября, 08:42

Modified 18 октября, 08:46

Updated 18 октября, 08:46

Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону

Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону

18 октября 2024, 08:42
Фото: rostovgazeta.ru
Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону
Количество общественного транспорта, связывающего Батайск с Ростовом, планируют увеличить, сообщили в региональном Минтрансе.

Речь идет об автобусах, следующих по маршрутам № 205 (через РДВС), №213 (из Авиагородка в Батайске), №211 (из Западного в Батайске) и №214.

На эти маршруты всего выходят 25 автобусов большого класса. Однако и этого количества оказалось недостаточно. По данным «Дон 24» со ссылкой на Минтранс Ростовской области, транспорт выходит на линию по плановому расписанию. Однако из-за заторов в пути следования или болезни водителей и последующим недовыпуском автобусов нарушается график.

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Чтобы решить проблему обслуживающее предприятие ООО «Батайское АТП-1» решило увеличить количество транспорта. Этот вопрос руководители компании обсудили с региональным министерством транспорта. Вероятно, в скором времени из Батайска в Ростов станут ходить еще больше автобусов.

Ранее в Ростове наказали перевозчиков за опасные для людей автобусы.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автобусы#Батайск#Транспорт#Водители#Заторы#Маршруты#Минтранс
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