Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону

Posted 18 октября, 08:42
Published 18 октября, 08:42
Modified 18 октября, 08:46
Updated 18 октября, 08:46
Речь идет об автобусах, следующих по маршрутам № 205 (через РДВС), №213 (из Авиагородка в Батайске), №211 (из Западного в Батайске) и №214.
На эти маршруты всего выходят 25 автобусов большого класса. Однако и этого количества оказалось недостаточно. По данным «Дон 24» со ссылкой на Минтранс Ростовской области, транспорт выходит на линию по плановому расписанию. Однако из-за заторов в пути следования или болезни водителей и последующим недовыпуском автобусов нарушается график.
Чтобы решить проблему обслуживающее предприятие ООО «Батайское АТП-1» решило увеличить количество транспорта. Этот вопрос руководители компании обсудили с региональным министерством транспорта. Вероятно, в скором времени из Батайска в Ростов станут ходить еще больше автобусов.
Ранее в Ростове наказали перевозчиков за опасные для людей автобусы.