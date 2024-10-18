Дополнительный транспорт запустят из Батайска в Ростов-на-Дону

На эти маршруты всего выходят 25 автобусов большого класса. Однако и этого количества оказалось недостаточно. По данным «Дон 24» со ссылкой на Минтранс Ростовской области, транспорт выходит на линию по плановому расписанию. Однако из-за заторов в пути следования или болезни водителей и последующим недовыпуском автобусов нарушается график.