Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции

Дело расследуют в Ставропольском крае, чтобы его фигуранты не могли оказывать давление на следователей и свидетелей. Теперь в соседний регион на допрос вызвали и экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака. Накануне он написал рапорт об уходе на пенсию.