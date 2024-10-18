Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции

Posted 18 октября, 07:44
Published 18 октября, 07:44
Modified 18 октября, 07:46
Updated 18 октября, 07:46
Фигурантами дела о полицейском ОПГ уже стали больше 40 экс-полицейских Ростова. Их обвиняют в крышевании незаконных ларьков. Также подозрения пали и на некоторых ростовских чиновников.
Дело расследуют в Ставропольском крае, чтобы его фигуранты не могли оказывать давление на следователей и свидетелей. Теперь в соседний регион на допрос вызвали и экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака. Накануне он написал рапорт об уходе на пенсию.
Допрос назначен на 22 октября. Шпак также пройдёт тест на полиграфе, поскольку отрицает свою причастность к полицейскому ОПГ.
Официально информация о допросе экс-начальника Управления не подтверждалась.
Ранее СМИ писали, что организатором ОПГ, вероятно, был полицейский Дмитрий Рыбалко. На момент задержания он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова.