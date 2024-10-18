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Posted 18 октября, 07:44

Published 18 октября, 07:44

Modified 18 октября, 07:46

Updated 18 октября, 07:46

Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции

Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции

18 октября 2024, 07:44
Фото: Управление МВД России по г. Ростову-на-Дону
Экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции
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Обыски и аресты в полиции в Ростове
Бывшего начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака вызвали на допрос в Ставропольский край, где расследуют дело об ОПГ полиции, пишет портал 1рнд со ссылкой на свои источники.

Фигурантами дела о полицейском ОПГ уже стали больше 40 экс-полицейских Ростова. Их обвиняют в крышевании незаконных ларьков. Также подозрения пали и на некоторых ростовских чиновников.

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Дело расследуют в Ставропольском крае, чтобы его фигуранты не могли оказывать давление на следователей и свидетелей. Теперь в соседний регион на допрос вызвали и экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака. Накануне он написал рапорт об уходе на пенсию.

Допрос назначен на 22 октября. Шпак также пройдёт тест на полиграфе, поскольку отрицает свою причастность к полицейскому ОПГ.

Официально информация о допросе экс-начальника Управления не подтверждалась.

Ранее СМИ писали, что организатором ОПГ, вероятно, был полицейский Дмитрий Рыбалко. На момент задержания он занимал должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова.

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