Эксперты предупреждают человечество об эпидемии ожирения

Аметов отметил, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, ведущую к ухудшению качества жизни и инвалидизации населения. Он рассказал про значительный рост расходов системы здравоохранения на решение этой проблемы, которая, по его мнению, распространяется «гигантскими темпами». Далее профессор сообщил о разработках отечественной фармкомпании «Промомед», отметив, что медицинское сообщество одобряет их. Особенно стоит выделить препарат «Велгия», который специалист отнес к «современной доступной терапии».