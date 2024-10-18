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Posted 18 октября, 11:05

Published 18 октября, 11:05

Modified 18 октября, 11:05

Updated 18 октября, 11:05

Эксперты предупреждают человечество об эпидемии ожирения

Эксперты предупреждают человечество об эпидемии ожирения

18 октября 2024, 11:05
Фото: пресс-служба «Промомед»
В ходе бизнес-завтрака, проведенного в ресторане Butler в Москве в середине октября, обсуждалась проблема ожирения, которая стала пандемей XXI века, угрожая всему человечеству.

На мероприятии была озвучена статистика Минздрава РФ. Официально зарегистрировано около 2,5 млн человек с диагнозом «ожирение» в России, однако реальное число пациентов с этим состоянием, согласно эпидемиологическим исследованиям, значительно превышает эту цифру и приближается к 45 млн человек. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

Избыточный вес — основная причина многих болезней в современном мире, таких как сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Ожирение сокращает продолжительность жизни на 3 — 10 лет, в зависимости от его степени тяжести, что представляет реальную угрозу здоровью общества.

Профессора медицинских наук, включая члена-корреспондента РАН Екатерину Трошину, заведующего кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александра Аметова и завотделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяну Маркову, собрались вместе для того, чтобы развеять мифы и заблуждения о методах похудения, обсуждения реально действенных стратегий.

Аметов отметил, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, ведущую к ухудшению качества жизни и инвалидизации населения. Он рассказал про значительный рост расходов системы здравоохранения на решение этой проблемы, которая, по его мнению, распространяется «гигантскими темпами». Далее профессор сообщил о разработках отечественной фармкомпании «Промомед», отметив, что медицинское сообщество одобряет их. Особенно стоит выделить препарат «Велгия», который специалист отнес к «современной доступной терапии».

От компании «Промомед» на мероприятии выступила директор по новым продуктам Кира Заславская, рассказавшая о запуске лекарственного средства от ожирения на российском рынке.

Профессор Александр Аметов подчеркнул, что более 44 миллионов человек в России страдают ожирением и нуждаются в доступной, эффективной и безопасной терапии. Он обратился к присутствующим экспертам и общественности, призвав достучаться до широкой аудитории через журналистов федеральных и специализированных СМИ.

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