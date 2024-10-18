«Это бомба с часовым механизмом»: врач объяснил, почему в Ростове закрыли суши-бар

Posted 18 октября, 12:23
Published 18 октября, 12:23
Modified 18 октября, 12:25
Updated 18 октября, 12:25
Напомним, что в Ростове временно закрыли суши-бар сети «Суши Даром». Проведенная проверка соответствующих служб выявила в нем грубые нарушения условий хранения продуктов. А лабораторные исследования показали в роллах суши-бара бактерии кишечной палочки.
«Рис, овощи и рыба — это те продукты, где инфекции хорошо сохраняются и размножаются. Отсутствие термической обработки может сделать суши и роллы чуть ли не бомбой с часовым механизмом», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор объясняет, что нарушение условий хранения и переработки рыбы приводят к активному размножению микробов, к появлению продуктов метаболизма, которые вызывают пищевое отравление. Да так, что кишечная инфекция может подкосить не один десяток людей.
«Связано это и с тем, что подпорченные продукты нередко пытаются реанимировать различными способами. Например, вымачивать в уксусе, добавлять соусы», — уточняет медик.
При этом симптомы отравления — тошнота, рвота, боли в животе, головная боль и головокружения, по словам собеседника, как правило, проявляются не сразу.
«Но даже если и технология приготовления суши полностью соблюдена, отравление может быть вызвано накопленными в рыбе тяжелыми металлами и ядами. А закупщик, приобретая рыбу, не может об этом знать», — говорит терапевт.
К возникновению аллергических реакций могут привести консерванты и различные добавки, которые используются для длительного хранения рыбы.
«Рыба — это хороший и полезный продукт. Но нужно понимать, что ты ешь. Я не рекомендую употреблять суши и роллы людям, склонным к аллергическим реакциям, со слабым кишечником, с пониженной кислотностью желудка или когда поджелудочная железа работает недостаточно эффективно. Также, не стоит их давать детям дошкольного возраста», — советует врач.
А вот опасность заразиться от рыбы в суши глистами, собеседник считает надуманной.
«В морской рыбе паразитов не бывает. Тем более, у нас в основном используется рыба, выращиваемая в искусственных водоемах, где очень строгий контроль. В мире есть зафиксированный случай, когда паразит попал в кишечник человека от рыбы и вызвал серьезное заболевание. Но это — единичный случай. В России, и, тем более в Ростовской области, о таком я не слышал», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей.