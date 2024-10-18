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Posted 18 октября, 12:23

Published 18 октября, 12:23

Modified 18 октября, 12:25

Updated 18 октября, 12:25

Врач рассказал, чем опасны суши и роллы, и кому из ростовчан лучше их не употреблять

«Это бомба с часовым механизмом»: врач объяснил, почему в Ростове закрыли суши-бар

18 октября 2024, 12:23
Фото: Unsplash
Врач рассказал, чем опасны суши и роллы, и кому из ростовчан лучше их не употреблять

Врач объяснил, почему в Ростове закрыли суши-бар

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Эксклюзив
Рыба — это хороший и полезный продукт для ростовчан. Однако употребление суши и роллов связано с определенными рисками, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ростове временно закрыли суши-бар сети «Суши Даром». Проведенная проверка соответствующих служб выявила в нем грубые нарушения условий хранения продуктов. А лабораторные исследования показали в роллах суши-бара бактерии кишечной палочки.

«Рис, овощи и рыба — это те продукты, где инфекции хорошо сохраняются и размножаются. Отсутствие термической обработки может сделать суши и роллы чуть ли не бомбой с часовым механизмом», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор объясняет, что нарушение условий хранения и переработки рыбы приводят к активному размножению микробов, к появлению продуктов метаболизма, которые вызывают пищевое отравление. Да так, что кишечная инфекция может подкосить не один десяток людей.

«Связано это и с тем, что подпорченные продукты нередко пытаются реанимировать различными способами. Например, вымачивать в уксусе, добавлять соусы», — уточняет медик.

При этом симптомы отравления — тошнота, рвота, боли в животе, головная боль и головокружения, по словам собеседника, как правило, проявляются не сразу.

«Но даже если и технология приготовления суши полностью соблюдена, отравление может быть вызвано накопленными в рыбе тяжелыми металлами и ядами. А закупщик, приобретая рыбу, не может об этом знать», — говорит терапевт.
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К возникновению аллергических реакций могут привести консерванты и различные добавки, которые используются для длительного хранения рыбы.

«Рыба — это хороший и полезный продукт. Но нужно понимать, что ты ешь. Я не рекомендую употреблять суши и роллы людям, склонным к аллергическим реакциям, со слабым кишечником, с пониженной кислотностью желудка или когда поджелудочная железа работает недостаточно эффективно. Также, не стоит их давать детям дошкольного возраста», — советует врач.

А вот опасность заразиться от рыбы в суши глистами, собеседник считает надуманной.

«В морской рыбе паразитов не бывает. Тем более, у нас в основном используется рыба, выращиваемая в искусственных водоемах, где очень строгий контроль. В мире есть зафиксированный случай, когда паразит попал в кишечник человека от рыбы и вызвал серьезное заболевание. Но это — единичный случай. В России, и, тем более в Ростовской области, о таком я не слышал», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей.

В Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей
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