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Posted 18 октября, 05:27

Published 18 октября, 05:27

Modified 18 октября, 05:29

Updated 18 октября, 05:29

Многоквартирный дом сгорел в центре Ростов-на-Дону

Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону

18 октября 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney
Многоквартирный дом сгорел в центре Ростов-на-Дону

Многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону

Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧП случилось ранним утром 18 октября, около 06:00 мск на улице Седова, 17. К счастью, дом был расселен, поэтому эвакуировать никого не пришлось. Очевидцы вызвали спасателей.

— На место направили 37 человек на 10 спецмашинах, — прокомментировали в ведомстве.
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К прибытию огнеборцев полыхало около 300 квадратных метров. Помимо спасателей, на месте дежурили медики и другие экстренные службы.

Через полтора часа огонь удалось локализовать, не давая пламени распространиться дальше. Его продолжают тушить, чтобы полностью ликвидировать.

Ранее крупный пожар случился в Новочеркасске.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#ЧП#МЧС#Спасатели#Медики#Седова#Локализация
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