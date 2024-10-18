Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону

Posted 18 октября, 05:27
Published 18 октября, 05:27
Modified 18 октября, 05:29
Updated 18 октября, 05:29
ЧП случилось ранним утром 18 октября, около 06:00 мск на улице Седова, 17. К счастью, дом был расселен, поэтому эвакуировать никого не пришлось. Очевидцы вызвали спасателей.
— На место направили 37 человек на 10 спецмашинах, — прокомментировали в ведомстве.
К прибытию огнеборцев полыхало около 300 квадратных метров. Помимо спасателей, на месте дежурили медики и другие экстренные службы.
Через полтора часа огонь удалось локализовать, не давая пламени распространиться дальше. Его продолжают тушить, чтобы полностью ликвидировать.
Ранее крупный пожар случился в Новочеркасске.