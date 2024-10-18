Город встал: рекордные пробки сковали Ростов-на-Дону

Posted 18 октября, 16:14
Published 18 октября, 16:14
Modified 18 октября, 16:16
Updated 18 октября, 16:16
Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Ростова. Движение стоит по всему Ворошиловском проспекту, на улице Красноармейской от Буденновского до Университетского, а также на улице Варфоломеева на участке от переулка Соборного до Ворошиловского. Кроме того, пробка образовалась на переулке Семашко на участке от Пушкинской до Варфоломеева и на улице Текучева от Буденновского до Журавлева.
В Октябрьском районе полностью парализовало улицу Стадионную. Авто стоят по улице Шеболдаева от Нансена до площади Народного Ополчения, по улице Ларина до Немировича-Данченко, а оттуда до площади 2-й Пятилетки, а также пробка есть на улицах 56-Армии, Дачной и Вавилова.
Добавим, что гигантские заторы также выросли на улицах Малиновского, Мечникова, Мадояна и проспекте Шолохова.
Ранее в Ростове-на-Дону автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова.