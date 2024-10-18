Город встал: рекордные пробки сковали Ростов-на-Дону

Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Ростова. Движение стоит по всему Ворошиловском проспекту, на улице Красноармейской от Буденновского до Университетского, а также на улице Варфоломеева на участке от переулка Соборного до Ворошиловского. Кроме того, пробка образовалась на переулке Семашко на участке от Пушкинской до Варфоломеева и на улице Текучева от Буденновского до Журавлева.