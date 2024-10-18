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Posted 18 октября, 16:14

Published 18 октября, 16:14

Modified 18 октября, 16:16

Updated 18 октября, 16:16

Город встал: половину Ростова-на-Дону парализовали многокилометровые пробки

Город встал: рекордные пробки сковали Ростов-на-Дону

18 октября 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Город встал: половину Ростова-на-Дону парализовали многокилометровые пробки

Девятибалльные пробки сковали Ростов-на-Дону

Пробки в девять баллов парализовали половину Ростова-на-Дону вечером 18 октября, информирует сервис «Яндекс.Карты».

Самая сложная ситуация наблюдается в центральной части Ростова. Движение стоит по всему Ворошиловском проспекту, на улице Красноармейской от Буденновского до Университетского, а также на улице Варфоломеева на участке от переулка Соборного до Ворошиловского. Кроме того, пробка образовалась на переулке Семашко на участке от Пушкинской до Варфоломеева и на улице Текучева от Буденновского до Журавлева.

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В Октябрьском районе полностью парализовало улицу Стадионную. Авто стоят по улице Шеболдаева от Нансена до площади Народного Ополчения, по улице Ларина до Немировича-Данченко, а оттуда до площади 2-й Пятилетки, а также пробка есть на улицах 56-Армии, Дачной и Вавилова.

Добавим, что гигантские заторы также выросли на улицах Малиновского, Мечникова, Мадояна и проспекте Шолохова.

Ранее в Ростове-на-Дону автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова.

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