Итоги пятницы: в Ростове людей травили роллами, а автобус протаранил дом

Напомним, что для встречи 2024 года Ростов-на-Дону основательно украсили: установили световые спирали на мостах, развесили подвесные гирлянды, поставили двойные снежинки, арки «2024», а также световые арки с хвоей и хештег «С Новым годом!». Кроме того, в прошлом году изготовили две новые гигантские елки и потратились на сотню украшений для них.