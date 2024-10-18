Итоги пятницы: в Ростове людей травили роллами, а автобус протаранил дом

Posted 18 октября, 15:42
Published 18 октября, 15:42
Modified 18 октября, 15:44
Updated 18 октября, 15:44
Роспотребнадзор провел в суше-баре сети «Суши даром» по адресу Комарова, 20 в Ростове санитарно-эпидемиологическое расследование, которое выявило множество нарушений. Среди них — плохое санитарно-гигиеническое состояние, нарушение условий хранения продуктов и даже отсутствие у некоторых работников медицинских книжек.
Лабораторные исследования выявили кишечную палочку в роллах, в смывах с объектов производственного назначения и на руках сотрудников. После этого Ворошиловский районный суд приостановил работу заведения на 30 суток.
Утром в Ростове-на-Дону городской автобус №27, курсирующий по маршруту «Улица Петренко — Центральный рынок», попал в ДТП. На улице Вавилова водитель общественного транспорта резко свернул с дороги и пробил стену частого дома. В это время в салоне находилось около 40 человек.
Пассажиры отметили, что никто не пострадал, даже практически не испугались. Все сильно торопились на учебу, работу и по делам. Люди просто перешли на другие остановки и сели в другие автобусы.
Добавим, что в автобусе находились порядка 40 пассажиров. У транспортного средства, предположительно, отказали тормоза. Большинство горожан не винят водителя в ДТП.
Власти Ростова-на-Дону отказались от покупки украшений и декораций к Новому году. Для оформления города будут использовать старые инсталляции и панно, на которые в прошлом году потратили почти 60 миллионов рублей.
Напомним, что для встречи 2024 года Ростов-на-Дону основательно украсили: установили световые спирали на мостах, развесили подвесные гирлянды, поставили двойные снежинки, арки «2024», а также световые арки с хвоей и хештег «С Новым годом!». Кроме того, в прошлом году изготовили две новые гигантские елки и потратились на сотню украшений для них.