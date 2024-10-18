rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 15:42

Published 18 октября, 15:42

Modified 18 октября, 15:44

Updated 18 октября, 15:44

Итоги пятницы: в Ростове людей травили роллами, а автобус протаранил дом

Итоги пятницы: в Ростове людей травили роллами, а автобус протаранил дом

18 октября 2024, 15:42
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги пятницы: в Ростове людей травили роллами, а автобус протаранил дом
В Ростове-на-Дону временно закрыли бар сети «Суши Даром» из-за кишечной палочки, тем временем автобус протаранил жилой дом на Вавилова, а донскую столицу решили украсить старыми декорациями на Новый год.

Роллы с кишечной палочкой

Роспотребнадзор провел в суше-баре сети «Суши даром» по адресу Комарова, 20 в Ростове санитарно-эпидемиологическое расследование, которое выявило множество нарушений. Среди них — плохое санитарно-гигиеническое состояние, нарушение условий хранения продуктов и даже отсутствие у некоторых работников медицинских книжек.

Лабораторные исследования выявили кишечную палочку в роллах, в смывах с объектов производственного назначения и на руках сотрудников. После этого Ворошиловский районный суд приостановил работу заведения на 30 суток.

В Ростове-на-Дону изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке
Узнать подробнее

ДТП с автобусом

Утром в Ростове-на-Дону городской автобус №27, курсирующий по маршруту «Улица Петренко — Центральный рынок», попал в ДТП. На улице Вавилова водитель общественного транспорта резко свернул с дороги и пробил стену частого дома. В это время в салоне находилось около 40 человек.

Пассажиры отметили, что никто не пострадал, даже практически не испугались. Все сильно торопились на учебу, работу и по делам. Люди просто перешли на другие остановки и сели в другие автобусы.

Добавим, что в автобусе находились порядка 40 пассажиров. У транспортного средства, предположительно, отказали тормоза. Большинство горожан не винят водителя в ДТП.

В Госавтоинспекции предупредили о резком росте ДТП с погибшими в Ростовской области
Узнать подробнее

Новый год в Ростове

Власти Ростова-на-Дону отказались от покупки украшений и декораций к Новому году. Для оформления города будут использовать старые инсталляции и панно, на которые в прошлом году потратили почти 60 миллионов рублей.

Напомним, что для встречи 2024 года Ростов-на-Дону основательно украсили: установили световые спирали на мостах, развесили подвесные гирлянды, поставили двойные снежинки, арки «2024», а также световые арки с хвоей и хештег «С Новым годом!». Кроме того, в прошлом году изготовили две новые гигантские елки и потратились на сотню украшений для них.

Читайте также:
Три человека попали в больницу после массового ДТП на Портовой в РостовеСкорые едут: автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в РостовеНа Большой Садовой в Ростове сломались светофоры
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Автобус#Транспорт#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Украшения#Водители#Украшение города#Кишечные инфекции#Роллы#Санитарные условия#Кишечная палочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика