Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта

Как сообщала RostovGazeta, происшествие на улице Седова, 17 случилось 18 октября около 06:00 мск. Пламя охватило порядка 300 метров, локализовать его удалось только через полтора часа. Спасатели продолжают бороться с огнем, который удерживают на одной площади.