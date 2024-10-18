Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта

Posted 18 октября, 05:38
Published 18 октября, 05:38
Modified 18 октября, 05:42
Updated 18 октября, 05:42
Речь идет об участке на улице Седова от проспекта Чехова до Соколова. Водителям машин придется искать пути объезда. В утренний час пик это может ухудшить ситуацию на дорогах. Автомобилистам стоит заранее продумать альтернативный маршрут.
Как сообщала RostovGazeta, происшествие на улице Седова, 17 случилось 18 октября около 06:00 мск. Пламя охватило порядка 300 метров, локализовать его удалось только через полтора часа. Спасатели продолжают бороться с огнем, который удерживают на одной площади.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Двухэтажное жилье было расселено.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам. Не исключено, что кто-то разводил там костер: во время холодов многие заброшенные здания воспламеняются после ночевок бездомных.