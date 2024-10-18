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Posted 18 октября, 05:38

Published 18 октября, 05:38

Modified 18 октября, 05:42

Updated 18 октября, 05:42

Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта

Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта

18 октября 2024, 05:38
Фото: Шедеврум
Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта
Рядом с местом пожара в центре Ростова перекрыли движение для автомобилистов, сообщает глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет об участке на улице Седова от проспекта Чехова до Соколова. Водителям машин придется искать пути объезда. В утренний час пик это может ухудшить ситуацию на дорогах. Автомобилистам стоит заранее продумать альтернативный маршрут.

Как сообщала RostovGazeta, происшествие на улице Седова, 17 случилось 18 октября около 06:00 мск. Пламя охватило порядка 300 метров, локализовать его удалось только через полтора часа. Спасатели продолжают бороться с огнем, который удерживают на одной площади.

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К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Двухэтажное жилье было расселено.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить экспертам. Не исключено, что кто-то разводил там костер: во время холодов многие заброшенные здания воспламеняются после ночевок бездомных.

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