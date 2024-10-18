К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями

Posted 18 октября, 09:12
Published 18 октября, 09:12
Modified 18 октября, 09:14
Updated 18 октября, 09:14
По информации РБК, для украшения города используют уже имеющиеся композиции. Дополнительные элементы оформления не планируют закупать.
Примечательно, что в прошлом году к Новому году подготовились основательно — почти на 60 миллионов рублей. Сумма была в несколько раз больше, чем в предыдущие года. К 2024 году украсили мосты Сиверса и Ворошиловский, развесив спиральные световые консоли вдоль дороги.
Появились дополнительные подвесные гирлянды и целый ряд новых инсталляций: двойные снежинки на площади Советов, арки 2024 на Театральной площади и в переулке Соборном, а также световые арки с хвоей и хештег «СНовымгодом!» в Покровском сквере.
Накануне 2024 года даже изготовили две новые огромные елки, потратились на сотню украшений для них. Вероятно, в прошлом году настолько перестарались с декорациями, что теперь решили затянуть пояс потуже. Теперь никаких новых украшений можно не ждать.