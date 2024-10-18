К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями

Примечательно, что в прошлом году к Новому году подготовились основательно — почти на 60 миллионов рублей. Сумма была в несколько раз больше, чем в предыдущие года. К 2024 году украсили мосты Сиверса и Ворошиловский, развесив спиральные световые консоли вдоль дороги.