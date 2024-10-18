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Posted 18 октября, 09:12

Published 18 октября, 09:12

Modified 18 октября, 09:14

Updated 18 октября, 09:14

Власти Ростова сэкономят, украсив город старым декором к Новому году

К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями

18 октября 2024, 09:12
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова сэкономят, украсив город старым декором к Новому году
Власти Ростова отказались от покупки украшений к Новому 2025 году. На улицах донской столице будут старые инсталляции и декор, сообщают СМИ.

По информации РБК, для украшения города используют уже имеющиеся композиции. Дополнительные элементы оформления не планируют закупать.

Примечательно, что в прошлом году к Новому году подготовились основательно — почти на 60 миллионов рублей. Сумма была в несколько раз больше, чем в предыдущие года. К 2024 году украсили мосты Сиверса и Ворошиловский, развесив спиральные световые консоли вдоль дороги.

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Появились дополнительные подвесные гирлянды и целый ряд новых инсталляций: двойные снежинки на площади Советов, арки 2024 на Театральной площади и в переулке Соборном, а также световые арки с хвоей и хештег «СНовымгодом!» в Покровском сквере.

Накануне 2024 года даже изготовили две новые огромные елки, потратились на сотню украшений для них. Вероятно, в прошлом году настолько перестарались с декорациями, что теперь решили затянуть пояс потуже. Теперь никаких новых украшений можно не ждать.

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