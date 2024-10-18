Кишечную палочку нашли в суши и роллах в Ростове-на-Дону

Posted 18 октября, 09:10
Published 18 октября, 09:10
Modified 18 октября, 09:12
Updated 18 октября, 09:12
Надзорное ведомство проверило ресторан «Суши Даром» на бульваре Комарова, 20 в Ростове. Сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения в работе суши-бара. Среди них — плохое санитарно-гигиеническое состояние, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие у некоторых работников медкнижек.
Специалисты провели лабораторные исследования и нашли в роллах «Суши Даром» бактерии группы кишечной палочки. Также их обнаружили во всех смывах с объектов производственного назначения и на руках сотрудников.
Ворошиловский районный суд по требованию Роспотребнадзора на 30 суток приостановил работу суши-бара на Комарова.