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Posted 18 октября, 09:10

Published 18 октября, 09:10

Modified 18 октября, 09:12

Updated 18 октября, 09:12

В Ростове приостановили работу бара сети «Суши Даром» из-за кишечной палочки

Кишечную палочку нашли в суши и роллах в Ростове-на-Дону

18 октября 2024, 09:10
Фото: Unsplash
В Ростове приостановили работу бара сети «Суши Даром» из-за кишечной палочки

Бар сети «Суши Даром» закрыли в Ростове из-за кишечной палочки

В Ростове-на-Дону суд временно закрыл суши-бар сети «Суши Даром» после санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство проверило ресторан «Суши Даром» на бульваре Комарова, 20 в Ростове. Сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения в работе суши-бара. Среди них — плохое санитарно-гигиеническое состояние, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие у некоторых работников медкнижек.

Специалисты провели лабораторные исследования и нашли в роллах «Суши Даром» бактерии группы кишечной палочки. Также их обнаружили во всех смывах с объектов производственного назначения и на руках сотрудников.

Ворошиловский районный суд по требованию Роспотребнадзора на 30 суток приостановил работу суши-бара на Комарова.

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Ранее общественник из Ростова призвал вернуть проверки для пищевых производств.

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