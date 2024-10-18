Мокрый снег надвигается на Ростовскую область

Posted 18 октября, 19:58
Published 18 октября, 19:58
Modified 18 октября, 20:00
Updated 18 октября, 20:00
В ночь на субботу начнется дождь, который перейдет в мокрый снег. Осадки прогнозируют до самого утра. Скорее всего, речь идет о северных муниципалитетах: Шолоховский, Верхнедонской, Боковский, Миллеровский и соседние районы. Температура воздуха опустится максимум до +1 градусов ночью. Поэтому белых пейзажей не ожидается — будет осенняя слякоть.
Утром на область опустится туман. Днем потеплеет до +4…+9 градусов. Аналогичная погода будет и в воскресенье, 20 сентября. В донской столице снег можно не ждать — пройдут только дожди. Столбик термометра при этом покажет около +8…+10 градусов днем и до +3…+5 — ночью.
Ранее синоптики сообщали о том, что снег в Ростовской области выпадет в середине ноября.