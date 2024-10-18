Мокрый снег надвигается на Ростовскую область

Утром на область опустится туман. Днем потеплеет до +4…+9 градусов. Аналогичная погода будет и в воскресенье, 20 сентября. В донской столице снег можно не ждать — пройдут только дожди. Столбик термометра при этом покажет около +8…+10 градусов днем и до +3…+5 — ночью.