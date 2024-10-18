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Posted 18 октября, 19:58

Published 18 октября, 19:58

Modified 18 октября, 20:00

Updated 18 октября, 20:00

Мокрый снег накроет Ростовскую область на выходных

Мокрый снег надвигается на Ростовскую область

18 октября 2024, 19:58
Фото: 1MI
Мокрый снег накроет Ростовскую область на выходных
Несмотря на прогнозы синоптиков, первый снег выпадет в Ростовской области раньше середины ноября. Зимние осадки ожидаются уже 19 октября, сообщает региональный Гидрометцентр.

В ночь на субботу начнется дождь, который перейдет в мокрый снег. Осадки прогнозируют до самого утра. Скорее всего, речь идет о северных муниципалитетах: Шолоховский, Верхнедонской, Боковский, Миллеровский и соседние районы. Температура воздуха опустится максимум до +1 градусов ночью. Поэтому белых пейзажей не ожидается — будет осенняя слякоть.

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Утром на область опустится туман. Днем потеплеет до +4…+9 градусов. Аналогичная погода будет и в воскресенье, 20 сентября. В донской столице снег можно не ждать — пройдут только дожди. Столбик термометра при этом покажет около +8…+10 градусов днем и до +3…+5 — ночью.

Ранее синоптики сообщали о том, что снег в Ростовской области выпадет в середине ноября.

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