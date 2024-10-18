На форуме Finopolis 2024 подписали соглашение о запуске ипотеки на сервисе объявлений

Posted 18 октября, 17:43
Published 18 октября, 17:43
Modified 18 октября, 17:45
Updated 18 октября, 17:45
Документ подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор «Авито» Влад Федулов.
Пользователи смогут выбрать банк на платформе и подать заявку на ипотеку, заполнив лишь минимальное количество полей и пройдя авторизацию через «Госуслуги». Все необходимые данные автоматически поступят в банк, что существенно упрощает процесс.
Все этапы сделки, включая подписание документации с помощью электронной подписи и регистрацию в Росреестре, пройдут дистанционно.