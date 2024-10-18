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Posted 18 октября, 17:43

Published 18 октября, 17:43

Modified 18 октября, 17:45

Updated 18 октября, 17:45

На форуме Finopolis 2024 подписали соглашение о запуске ипотеки на сервисе объявлений

На форуме Finopolis 2024 подписали соглашение о запуске ипотеки на сервисе объявлений

18 октября 2024, 17:43
Фото: 1MI
Подписано соглашение о запуске сотрудничества в области электронной ипотеки, для оформления которой не нужно будет посещать офис банка, на форуме Finopolis 2024 в Сочи.

Документ подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Пользователи смогут выбрать банк на платформе и подать заявку на ипотеку, заполнив лишь минимальное количество полей и пройдя авторизацию через «Госуслуги». Все необходимые данные автоматически поступят в банк, что существенно упрощает процесс.

Все этапы сделки, включая подписание документации с помощью электронной подписи и регистрацию в Росреестре, пройдут дистанционно.

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