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Posted 18 октября, 19:56

Published 18 октября, 19:56

Modified 18 октября, 19:59

Updated 18 октября, 19:59

Несколько машин разбились в ДТП на улице Малиновского в Ростове

На месте скорая: крупное ДТП на мокрой дороге произошло на Малиновского в Ростове

18 октября 2024, 19:56
Фото: 1MI
Несколько машин разбились в ДТП на улице Малиновского в Ростове

Массовое ДТП на мокрой дороге произошло на Малиновского в Ростове

На Западном в Ростове произошла массовая авария, из-за которой собирается пробка. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Ролик появился в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам автора видно, в результате столкновения нескольких машин пострадали люди. На кадрах трудно разглядеть, сколько именно машин попали в ДТП или какие травмы получили люди, находившиеся в авто.

На место уже прибыла бригада скорой помощи, рядом стоит транспорт ГАИ.

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В Госавтоинспекции не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие. Официального подтверждения сообщений о пострадавших пока нет.

Утром этого же дня в ДТП попал автобус №27. Общественный транспорт вместе с пассажирами проломил стену частного дома на улице Вавилова.

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