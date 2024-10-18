На месте скорая: крупное ДТП на мокрой дороге произошло на Малиновского в Ростове

Posted 18 октября, 19:56
Published 18 октября, 19:56
Modified 18 октября, 19:59
Updated 18 октября, 19:59
Ролик появился в telegram-канале «Это Ростов новости». По словам автора видно, в результате столкновения нескольких машин пострадали люди. На кадрах трудно разглядеть, сколько именно машин попали в ДТП или какие травмы получили люди, находившиеся в авто.
На место уже прибыла бригада скорой помощи, рядом стоит транспорт ГАИ.
В Госавтоинспекции не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие. Официального подтверждения сообщений о пострадавших пока нет.
Утром этого же дня в ДТП попал автобус №27. Общественный транспорт вместе с пассажирами проломил стену частного дома на улице Вавилова.