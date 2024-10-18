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Posted 18 октября, 09:08

Published 18 октября, 09:08

Modified 18 октября, 09:10

Updated 18 октября, 09:10

На незаконном рынке у здания полиции в Ростове стали продавать фигурки Сталина

На незаконном рынке у здания полиции в Ростове стали продавать фигурки Сталина

18 октября 2024, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru
На незаконном рынке у здания полиции в Ростове стали продавать фигурки Сталина
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Эксклюзив
На ростовской пешеходной улице Сержантова у здания полиции стали продавать фигурки Иосифа Сталина, сообщает корреспондент Rostovgazeta. С незаконным рынком и опасной парковкой на тротуаре власти и ГАИ города не могут справится три года, даже после ареста ОПГ, которая «крышевала» рынки и ларьки.

На многострадальной улице Сержантова, которая считается единственной пешеходной зоной на весь микрорайон Сельмаш, уже третий год власти Ростова не могут справиться с стихийным рынком. Несмотря на уверения властей и массовые жалобы местных жителей, на нем все еще торгуют нелегальные торговцы. Недавно, кроме ларьков представителей ближнего зарубежья с овощами и фруктами, появилась точки по продаже нижнего белья, антиквариата и даже статуэток, в том числе Иосифа Сталина.

Причем происходит это прямо у здания полиции, практически на крыльце, а также недалеко от большого отделения полиции на улице Веры Пановой и в нескольких сотнях метров от администрации Первомайского района. Незаконные торговцы прячут товар, коробки и ходят по нужде прямо в подворотнях у пешеходной зоны.

Несмотря на уверения управления торговли мэрии, ситуацию переломить не удалось, со своей работой это управление явно не справляется. Хотя власти района неоднократно обещали улицу отремонтировать и даже сделать здесь подобие Парка Галицкого в Краснодаре.

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Не удается несколько лет решить и проблему с нелегальной парковкой на Сержантова у кинотеатра «Юбилейный». Хотя начальник регионального управления ГИБДД Олег Богун несколько раз обещал, что даст поручение заняться этой проблемой. Там продолжительное время сохраняется опасная дорожная ситуация.

Там продолжительное время сохраняется опасная дорожная ситуация.Там продолжительное время сохраняется опасная дорожная ситуация.
Там продолжительное время сохраняется опасная дорожная ситуация.. Фото: rostovgazeta.ru

Машины двигаются по пешеходной зоне и мешают детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Школьников буквально давят заезжающие сюда автомобили. Об этой проблеме несколько раз писала RostovGazeta.

— Сколько может это продолжаться? Почему не могут навести на Сержантова порядок. У нас есть вообще мэрия, ГАИ и другие службы. Пусть мэр сюда приедет и посмотрит, что здесь происходит. Утром крики торговцев с фруктами и овощами, заезжающие машины, которые портят плитку и чуть не сбивают детей и мам с колясками. Сколько можно? — прокомментировала нашей редакции местная жительница.

Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции, которая крышевала ларьки и незаконные базары.

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#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Незаконная торговля#Рынок на Сержантова#Незаконные ларьки#Парковка#Улица Сержантова
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