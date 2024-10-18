На незаконном рынке у здания полиции в Ростове стали продавать фигурки Сталина

Posted 18 октября, 09:08
Published 18 октября, 09:08
Modified 18 октября, 09:10
Updated 18 октября, 09:10
На многострадальной улице Сержантова, которая считается единственной пешеходной зоной на весь микрорайон Сельмаш, уже третий год власти Ростова не могут справиться с стихийным рынком. Несмотря на уверения властей и массовые жалобы местных жителей, на нем все еще торгуют нелегальные торговцы. Недавно, кроме ларьков представителей ближнего зарубежья с овощами и фруктами, появилась точки по продаже нижнего белья, антиквариата и даже статуэток, в том числе Иосифа Сталина.
Причем происходит это прямо у здания полиции, практически на крыльце, а также недалеко от большого отделения полиции на улице Веры Пановой и в нескольких сотнях метров от администрации Первомайского района. Незаконные торговцы прячут товар, коробки и ходят по нужде прямо в подворотнях у пешеходной зоны.
Несмотря на уверения управления торговли мэрии, ситуацию переломить не удалось, со своей работой это управление явно не справляется. Хотя власти района неоднократно обещали улицу отремонтировать и даже сделать здесь подобие Парка Галицкого в Краснодаре.
Не удается несколько лет решить и проблему с нелегальной парковкой на Сержантова у кинотеатра «Юбилейный». Хотя начальник регионального управления ГИБДД Олег Богун несколько раз обещал, что даст поручение заняться этой проблемой. Там продолжительное время сохраняется опасная дорожная ситуация.
Машины двигаются по пешеходной зоне и мешают детям безопасно ходить в школу, детскую больницу и музыкальную школу. Школьников буквально давят заезжающие сюда автомобили. Об этой проблеме несколько раз писала RostovGazeta.
— Сколько может это продолжаться? Почему не могут навести на Сержантова порядок. У нас есть вообще мэрия, ГАИ и другие службы. Пусть мэр сюда приедет и посмотрит, что здесь происходит. Утром крики торговцев с фруктами и овощами, заезжающие машины, которые портят плитку и чуть не сбивают детей и мам с колясками. Сколько можно? — прокомментировала нашей редакции местная жительница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что экс-начальника Управления МВД Ростова Шпака допросят по делу ОПГ полиции, которая крышевала ларьки и незаконные базары.