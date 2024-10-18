На незаконном рынке у здания полиции в Ростове стали продавать фигурки Сталина

На многострадальной улице Сержантова, которая считается единственной пешеходной зоной на весь микрорайон Сельмаш, уже третий год власти Ростова не могут справиться с стихийным рынком. Несмотря на уверения властей и массовые жалобы местных жителей, на нем все еще торгуют нелегальные торговцы. Недавно, кроме ларьков представителей ближнего зарубежья с овощами и фруктами, появилась точки по продаже нижнего белья, антиквариата и даже статуэток, в том числе Иосифа Сталина.