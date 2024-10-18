На онлайн-платформах в России вводят объединенный рейтинг продавцов и покупателей

Нововведение призвано сделать взаимодействие на платформе более прозрачным и безопасным. Впервые возможность оставлять отзывы о покупателях была запущена в апреле 2023 года. Ранее эти отзывы не влияли на общий рейтинг пользователя, однако теперь, с введением объединенного рейтинга, все оценки будут учитываться в профиле. За полтора года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них 441 000 в Краснодарском крае.