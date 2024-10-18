На онлайн-платформах в России вводят объединенный рейтинг продавцов и покупателей

Posted 18 октября, 15:02
Published 18 октября, 15:02
Modified 18 октября, 15:04
Updated 18 октября, 15:04
Теперь покупатели и продавцы на «Авито» смогут оставлять друг другу отзывы, которые будут отображаться в главном информационном блоке, влияя на общий рейтинг пользователя. Полноценный запуск этой функции запланирован на начало 2025 года.
Нововведение призвано сделать взаимодействие на платформе более прозрачным и безопасным. Впервые возможность оставлять отзывы о покупателях была запущена в апреле 2023 года. Ранее эти отзывы не влияли на общий рейтинг пользователя, однако теперь, с введением объединенного рейтинга, все оценки будут учитываться в профиле. За полтора года было оставлено более 6 млн отзывов на покупателей, из них 441 000 в Краснодарском крае.
Отзывы будут оставляться в зависимости от типа сделки. Если это покупка товара или аренда квартиры, вопросы в форме отзыва будут подстраиваться автоматически. Важно, что для соблюдения приватности при оценке покупателей не будет отображаться название объявления, по которому совершена сделка.
Новый общий рейтинг будет рассчитан на основе среднего арифметического всех оценок, полученных пользователем.
Директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова рассказала, важно, чтобы пользователи соблюдали правила и проявляли уважение к другим участникам.
«Объединение рейтингов позволит сделать эту систему еще объективней и будет способствовать росту доверия между пользователями», — подчеркнула она.