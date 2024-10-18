На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов

Posted 18 октября, 20:10
Published 18 октября, 20:10
Modified 18 октября, 20:12
Updated 18 октября, 20:12
Два самолета Ан-2 находятся на посадочной площадке в Шахтах с нарушением требований законодательства в сфере безопасности полетов. Воздушные суда не зарегистрированы в соответствующем госреестре. Также у них отсутствовали сертификаты летной годности.
Ведомство направило иск о запрете эксплуатации данных самолетов до их регистрации в реестре воздушных судов России, нанесения соответствующих госзнаков и получения сертификата.
Добавим, что Ан-2 — это советский легкий многоцелевой самолет, который впервые пустили в эксплуатацию в 1947 году. Он был создан для выполнения сельскохозяйственных задач.
Ранее пилоты авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону получили угрозы на английском языке во время полета. Неизвестные пообещали уничтожить авиалайнер, если тот не покинет воздушное пространство.