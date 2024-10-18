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Posted 18 октября, 20:10

Published 18 октября, 20:10

Modified 18 октября, 20:12

Updated 18 октября, 20:12

На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов

На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов

18 октября 2024, 20:10
Фото: Шедеврум
На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов
Два незарегистрированных самолета Ан-2 базируются на посадочной площадке в Шахтах без необходимых документов, информирует Южная транспортная прокуратура.

Два самолета Ан-2 находятся на посадочной площадке в Шахтах с нарушением требований законодательства в сфере безопасности полетов. Воздушные суда не зарегистрированы в соответствующем госреестре. Также у них отсутствовали сертификаты летной годности.

Ведомство направило иск о запрете эксплуатации данных самолетов до их регистрации в реестре воздушных судов России, нанесения соответствующих госзнаков и получения сертификата.

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Добавим, что Ан-2 — это советский легкий многоцелевой самолет, который впервые пустили в эксплуатацию в 1947 году. Он был создан для выполнения сельскохозяйственных задач.

Ранее пилоты авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону получили угрозы на английском языке во время полета. Неизвестные пообещали уничтожить авиалайнер, если тот не покинет воздушное пространство.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Прокуратура#Шахты#Самолет#Транспорт#Нарушения#Документы#Регистрация#Воздушный транспорт#Происшествия
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