На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября

С детьми можно сходить на приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса» (6+). Фильм рассказывает о 11-летней Робин и её друзьях, превративших заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство. Но оно оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный ЖК. История во многом близкая и современному Ростову. Протесты детей остаются без внимания, поэтому они берут всё в свои руки.