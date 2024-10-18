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Posted 18 октября, 09:25

Published 18 октября, 09:25

Modified 18 октября, 09:27

Updated 18 октября, 09:27

На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября

На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября

18 октября 2024, 09:25
Фото: rostovgazeta.ru
На «Свидание с монстром» или на спасение леса: куда пойти в Ростове 19 и 20 октября
На предстоящих выходных в Ростов приезжает певец Николай Носков, в кино ждут громкие премьеры, получившие международное признание, а в театрах покажут изумительно красивый балет и остроумные пьесы. Подробнее о мероприятиях в городе 19 и 20 октября читайте в афише от RostovGazeta.

Спектакли

В Молодёжном театре 20 октября представят спектакль «Безымянная звезда» (12+). Режиссёром постановки выступил московский драматург Александр Огарёв. Эта история о том, как два совершенно разных человека однажды встречаются под звёздным небом и становятся по-настоящему близки, хоть и на один вечер.

В этот же день и также в Молодёжном идёт спектакль «Приключения Дюймовочки» (12+). Постановку Сергея Гуревнина можно посетить с детьми. Авторы называют спектакль современной притчей о маленьком человечке, достойном уважения и дружбы, нежности и любви. «Обилие музыкальных номеров и хулиганских штучек не заставит скучать!» — обещает афиша постановки.

«Приключения Дюймовочки» (12+), реж. Сергей Гуревнин«Приключения Дюймовочки» (12+), реж. Сергей Гуревнин
«Приключения Дюймовочки» (12+), реж. Сергей Гуревнин. Фото: svoboda-3.ru

В театре имени Горького 20 октября представят «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (12+). Критики отмечают, что в оригинальной пьесе Бомарше хорошо показан конфликт народа (Фигаро) и власти (граф Альмавива), который актуален и сейчас. Спектакль начинается неожиданно для классической пьесы — практически без декораций, но чем ближе к финалу, тем больше раскрывается сценография, превращая сцену в праздничную феерию. За режиссуру постановки отвечает известный драматург Гульнара Галавинская.

Невероятно красивый балет «Коппелия» (6+) покажут в Музыкальном театре 19 октября. В постановке главного балетмейстера Ростовского музыкального театра Ивана Кузнецова — классическая хореография, дополненная колоритными характерными танцами и эмоционально-выразительной пантомимой. Зрители точно не останутся равнодушными к красочным костюмам и декорациям, музыке и тонкому юмору спектакля.

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Концерты

Легенда рока Николай Носков приезжает в Ростов с концертом. Певец выступит 20 октября в Дворце культуры «Ростсельмаш». Стоимость билетов на его концерт варьируется от трёх тысяч до 15 тысяч рублей. Носков исполнит как новые песни, так и всем известные хиты «Это здорово», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен» и другие.

Легенда рока Николай Носков приезжает в Ростов с концертомЛегенда рока Николай Носков приезжает в Ростов с концертом
Легенда рока Николай Носков приезжает в Ростов с концертом. Фото: Schekinov Alexey Victorovich/cc by sa/wikimedia.org

В театре «Человек в кубе» 19 октября пройдёт вечер живой инструментальной музыки (12+) в исполнении камерного оркестра: домра, бас домра и фортепиано. В программе концерта — произведения композиторов Ханц Циммер, Джон Уильямс, Альфред Шнитке, Людовико Эйнауди и другие. «Музыка для нашего оркестра — это интимный разговор с душой каждого слушателя. Собраться вместе, погрузиться в другие миры, отвлечься от суеты будней, насладиться гармонией звуков, вдохновиться», — говорит о предстоящем концерте музыкант Наталья Воробьёва.

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Кино

Главной премьерой в кинотеатрах Ростова можно назвать фильм «Анора» (18+) режиссёра Шона Бэйкера. По сюжету, молодая стриптизёрша из Бруклина выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня прилетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на всё, чтобы молодые расстались. Роли в фильме исполнили и российские актёры — Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Алексей Серебряков. Также картина удостоилась в этом году «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Главной премьерой в кинотеатрах Ростова можно назвать фильм «Анора» (18+) режиссёра Шона Бэйкера.Главной премьерой в кинотеатрах Ростова можно назвать фильм «Анора» (18+) режиссёра Шона Бэйкера.
Главной премьерой в кинотеатрах Ростова можно назвать фильм «Анора» (18+) режиссёра Шона Бэйкера.. Фото: FilmNation Entertainment Cre Film. Кинопоиск/Добросовестное использование

Любители детективных драм могут оценить фильм «Свидание с монстром» (18+) Анны Кендрик. Главная героиня фильма Шерил в поисках любви отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Её избранником становится харизматичный холостяк Родни. Но за его очаровательной внешностью скрывается опасная тайна. Родни — хладнокровный серийный убийца.

С детьми можно сходить на приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса» (6+). Фильм рассказывает о 11-летней Робин и её друзьях, превративших заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство. Но оно оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный ЖК. История во многом близкая и современному Ростову. Протесты детей остаются без внимания, поэтому они берут всё в свои руки.

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