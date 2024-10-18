«Попадали все»: ехавшие в автобусе №27 сообщили подробности ДТП на Вавилова в Ростове

ДТП с пассажирским автобусом случилось рано утром, когда многие горожане ехали на учебу и работу. Они проезжали по маршруту №27 (улица Петренко — Центральный рынок). Не доезжая до пересечения с Дачной, водитель автобуса свернул с улицы Вавилова в жилой дом. Удар был настолько сильным, что проломил кирпичную стену. По данным Госавтоинспекции, в салоне находились 40 человек.