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Posted 18 октября, 06:47

Published 18 октября, 06:47

Modified 18 октября, 19:43

Updated 18 октября, 19:43

Пассажиры из автобуса №27 рассказали подробности ДТП на Вавилова в Ростове

«Попадали все»: ехавшие в автобусе №27 сообщили подробности ДТП на Вавилова в Ростове

18 октября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Пассажиры из автобуса №27 рассказали подробности ДТП на Вавилова в Ростове

Пассажиры из автобуса №27 рассказали подробности о ДТП на Вавилова в Ростове

Подробности аварии, в которой автобус №27 проломил стену частного дома, рассказали пассажиры. Ростовчане поделились увиденным в социальных сетях 18 октября.

ДТП с пассажирским автобусом случилось рано утром, когда многие горожане ехали на учебу и работу. Они проезжали по маршруту №27 (улица Петренко — Центральный рынок). Не доезжая до пересечения с Дачной, водитель автобуса свернул с улицы Вавилова в жилой дом. Удар был настолько сильным, что проломил кирпичную стену. По данным Госавтоинспекции, в салоне находились 40 человек.

— Вот так решишь выйти на работу пораньше и попадешь в чей-то дом, — пишут в telergam-канале «Суворовский Ростов-на-Дону News». — Водители продолжают набирать по 150 человек в салон. Люди попали в такую ситуацию, потому что отказали тормоза или вроде того: из-за веса людей чисто физически невозможно было сдать назад.

К счастью, никто не пострадал в аварии. По словам ростовчан, все так спешили по своим делам, что просто перебежали на другую остановку и продолжили путь.

— Максимум кто-то сильно испугался. Водитель тоже в порядке, лично спросила, — рассказала одна из пассажиров.
— Я ехала в том автобусе — пострадавших нет. Единственное, попадали те, кто стояли, — добавила другая в комментариях.
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Фото: t.me/suvorovskiyzhk
— Мы стояли, а потом водитель резко в дом свернул. Видимо, тормоза отказали, и он решил остановить его таким образом, — уточнили третьи.

Многие в комментариях встали на защиту водителя. По словам горожан, тот не виноват в переполненном транспорте.

— Надо сказать спасибо, что вообще они [водители] есть. Это адский труд и огромная ответственность, — считают горожане.
— Там спуск на Каменку и впереди пешеходные переходы. Правильно сделал, что решил таким путем остановить. Дом восстановят, а человеческую жизнь — нет. Если бы не решение водителя, автобус скатился бы с горки и протаранил машины или сбил кого-то.

Некоторых обеспокоило состояние жилья после ДТП. В частном доме появилась огромная дыра в стене накануне лютой зимы.

— Без стенки холодновато будет, — беспокоятся ростовчане.
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