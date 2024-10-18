Пенсионерку свалили на пол из-за очереди в регистратуру в больнице в Ростове

Происшествие случилось утром 18 октября. У регистратуры Областной клинической больницы на Западном собралась небольшая очередь. Пенсионерка невысокого роста разговаривала с регистратором, рядом, по всей видимости, стоял её родственник. К паре подошёл пожилой мужчина с тростью. Он толкнул их, чтобы обратиться в регистратуру. Женщина упала прямо на кафельный пол больницы.