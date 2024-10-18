Пенсионерку свалили на пол из-за очереди в регистратуру в больнице в Ростове

Posted 18 октября, 12:14
Published 18 октября, 12:14
Modified 18 октября, 12:16
Updated 18 октября, 12:16
Происшествие случилось утром 18 октября. У регистратуры Областной клинической больницы на Западном собралась небольшая очередь. Пенсионерка невысокого роста разговаривала с регистратором, рядом, по всей видимости, стоял её родственник. К паре подошёл пожилой мужчина с тростью. Он толкнул их, чтобы обратиться в регистратуру. Женщина упала прямо на кафельный пол больницы.
Помощь ей оказал родственник. Другой участник конфликта просто продолжил беседу с регистратором.
«Пожилой человек упал, и все стоят»,
«Там так всегда, давка ещё в шесть утра начинается, а как всех внутрь запускают, чуть ли не до драк доходит», — пишут в соцсетях ростовчане.