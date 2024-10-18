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Posted 18 октября, 12:14

Published 18 октября, 12:14

Modified 18 октября, 12:16

Updated 18 октября, 12:16

Пенсионерку столкнули на пол из-за очереди в регистратуру в Ростове

Пенсионерку свалили на пол из-за очереди в регистратуру в больнице в Ростове

18 октября 2024, 12:14
Фото: Видео тг Это Ростов Новости. 1MI
Пенсионерку столкнули на пол из-за очереди в регистратуру в Ростове
Пожилая женщина упала на пол в Областной клинической больнице на Западном, кадрами с местами событий делится Telegram-канал «Это Ростов».

Происшествие случилось утром 18 октября. У регистратуры Областной клинической больницы на Западном собралась небольшая очередь. Пенсионерка невысокого роста разговаривала с регистратором, рядом, по всей видимости, стоял её родственник. К паре подошёл пожилой мужчина с тростью. Он толкнул их, чтобы обратиться в регистратуру. Женщина упала прямо на кафельный пол больницы.

Помощь ей оказал родственник. Другой участник конфликта просто продолжил беседу с регистратором.

«Пожилой человек упал, и все стоят»,

«Там так всегда, давка ещё в шесть утра начинается, а как всех внутрь запускают, чуть ли не до драк доходит», — пишут в соцсетях ростовчане.

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Видео: тг Это Ростов Новости. 1MI. Пенсионерку столкнули на пол из-за очереди в регистратуру в Ростове

Ранее в Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге».

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