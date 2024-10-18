Первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС

Posted 18 октября, 17:59
Published 18 октября, 17:59
Modified 18 октября, 18:01
Updated 18 октября, 18:01
Весь год на атомных станциях страны проходит ремонтная кампания-2024, Ростовская АЭС не стала исключением. В рамках мероприятия планово-предупредительный ремонт провели уже на трех энергоблоках атомной станции в Волгодонске. А с 20 октября начнется финальный ППР первого энергоблока.
В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 на Ростовской АЭС работают в штатном режиме без нарушений условий эксплуатации. Отметим, что уровень радиации на территории донского региона не превышает допустимых значений.
До этого RostovGazeta выяснила, правда ли, что в Новочеркасске хотят построить новую АЭС. Подробнее о проекте в нашем материале.
Ранее спецкомиссия оценила готовность Ростовской АЭС к работе в период похолодания.