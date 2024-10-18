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Posted 18 октября, 17:59

Published 18 октября, 17:59

Modified 18 октября, 18:01

Updated 18 октября, 18:01

Первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС

Первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС

18 октября 2024, 17:59
Фото: Шедеврум
Первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС
На этой неделе энергоблок №1 на Ростовской атомной станции отключат для проведения ремонтных работ, информирует «Росэнергоатом».

Весь год на атомных станциях страны проходит ремонтная кампания-2024, Ростовская АЭС не стала исключением. В рамках мероприятия планово-предупредительный ремонт провели уже на трех энергоблоках атомной станции в Волгодонске. А с 20 октября начнется финальный ППР первого энергоблока.

В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 на Ростовской АЭС работают в штатном режиме без нарушений условий эксплуатации. Отметим, что уровень радиации на территории донского региона не превышает допустимых значений.

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области
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До этого RostovGazeta выяснила, правда ли, что в Новочеркасске хотят построить новую АЭС. Подробнее о проекте в нашем материале.

Ранее спецкомиссия оценила готовность Ростовской АЭС к работе в период похолодания.

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