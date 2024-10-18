Первый энергоблок отключат от сети на Ростовской АЭС

Весь год на атомных станциях страны проходит ремонтная кампания-2024, Ростовская АЭС не стала исключением. В рамках мероприятия планово-предупредительный ремонт провели уже на трех энергоблоках атомной станции в Волгодонске. А с 20 октября начнется финальный ППР первого энергоблока.