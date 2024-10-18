Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки

Posted 18 октября, 14:35
Published 18 октября, 14:35
Modified 18 октября, 14:37
Updated 18 октября, 14:37
Так, в пятницу, 18 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в одних частях региона пройдет небольшой дождь, а других — мокрый снег. Речь идет о северных районах Ростовской области. Кроме того, синоптики прогнозируют северный ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха упадет до +1 градуса Цельсия.
В субботу, 19 октября, также пройдет умеренный дождь, а местами — снег. По югу региона в утренние часы ожидается туман. Ветер северо-восточный с порывами до 12–14 метров в секунду. Днем воздуха прогреется +4…+9 градусов, а ночью температура опустится до +1…+6.
До этого жителям донской столицы рассказали, сколько придется потратить средств на подготовку машины к зиме. Автомобилистам среднем нужно выделить до 50 тысяч рублей. Подробнее о затратах в материале RostovGazeta.