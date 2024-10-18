Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки

Так, в пятницу, 18 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в одних частях региона пройдет небольшой дождь, а других — мокрый снег. Речь идет о северных районах Ростовской области. Кроме того, синоптики прогнозируют северный ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха упадет до +1 градуса Цельсия.