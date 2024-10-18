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Posted 18 октября, 14:35

Published 18 октября, 14:35

Modified 18 октября, 14:37

Updated 18 октября, 14:37

В ближайшие часы в Ростовской области выпадет снег

Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки

18 октября 2024, 14:35
Фото: rostovgazeta.ru
В ближайшие часы в Ростовской области выпадет снег
В ночь на 19 октября на территории Ростовской области пойдет мокрый снег. Информация размещена на сайте «Северо-Кавказского УГМС».

Так, в пятницу, 18 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в одних частях региона пройдет небольшой дождь, а других — мокрый снег. Речь идет о северных районах Ростовской области. Кроме того, синоптики прогнозируют северный ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха упадет до +1 градуса Цельсия.

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В субботу, 19 октября, также пройдет умеренный дождь, а местами — снег. По югу региона в утренние часы ожидается туман. Ветер северо-восточный с порывами до 12–14 метров в секунду. Днем воздуха прогреется +4…+9 градусов, а ночью температура опустится до +1…+6.

До этого жителям донской столицы рассказали, сколько придется потратить средств на подготовку машины к зиме. Автомобилистам среднем нужно выделить до 50 тысяч рублей. Подробнее о затратах в материале RostovGazeta.

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