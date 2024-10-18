rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:46

Published 18 октября, 08:46

Modified 18 октября, 08:48

Updated 18 октября, 08:48

Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака

Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака

18 октября 2024, 08:46
Фото: rostovgazeta.ru
Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака
Полиция получила заявления из-за скандала в одной из школ Азовского района, сообщили в управлении МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось на днях в одной из школ региона. Между школьниками девяти и тринадцати лет произошёл словесный конфликт. Telegram-канал Don Mash сообщал, что дети подрались. Младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались друг на друга родителям.

13-летний мальчик воспитывается в цыганской диаспоре. По данным СМИ, семья подростка стала угрожать другой стороне конфликта — девятилетнему мальчику и его родителям. Те сообщили, что боятся выходить из дома и написали заявление в полицию.

Также в правоохранительные органы обратилась директор школы, в которой учатся дети. Она сообщила, что мать 13-летнего мальчика пришла в учебное заведение и, используя нецензурную брань, оскорбила её после конфликта школьников.

Теперь женщине грозит административная ответственность по статье «Мелкое хулиганство».

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в пресс-службе управления МВД.

Получили травмы: Бастрыкин велел проверить школу Ростова, где произошла давка детей
Узнать подробнее

Ранее школьники в Ростовской области оскорбляли учителя и снимали все на телефон.

Читайте также:
В футбольном клубе «Ростов» сообщили о заключительных матчахАномальные перепады воздуха до 10 градусов ждут Ростов-на-Дону в октябреДругих нет: билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысячЖителям Ростова напомнили о росте штрафов при просрочке платежей за услуги ЖКХРостов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Азовский район#Соцсети#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика