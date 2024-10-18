Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака

Происшествие случилось на днях в одной из школ региона. Между школьниками девяти и тринадцати лет произошёл словесный конфликт. Telegram-канал Don Mash сообщал, что дети подрались. Младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались друг на друга родителям.