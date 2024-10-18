Под Ростовом цыгане грозят расправой семье школьника из-за порванного рюкзака

Posted 18 октября, 08:46
Published 18 октября, 08:46
Modified 18 октября, 08:48
Updated 18 октября, 08:48
Происшествие случилось на днях в одной из школ региона. Между школьниками девяти и тринадцати лет произошёл словесный конфликт. Telegram-канал Don Mash сообщал, что дети подрались. Младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались друг на друга родителям.
13-летний мальчик воспитывается в цыганской диаспоре. По данным СМИ, семья подростка стала угрожать другой стороне конфликта — девятилетнему мальчику и его родителям. Те сообщили, что боятся выходить из дома и написали заявление в полицию.
Также в правоохранительные органы обратилась директор школы, в которой учатся дети. Она сообщила, что мать 13-летнего мальчика пришла в учебное заведение и, используя нецензурную брань, оскорбила её после конфликта школьников.
Теперь женщине грозит административная ответственность по статье «Мелкое хулиганство».
«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в пресс-службе управления МВД.