Попало и девушкам: массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова

По словам автора ролика, драка произошла на улице Максима Горького. Якобы один парень оскорбил девушку, а другой бросился защищать ее честь. В итоге, как видно на кадрах, досталось не только обидчику, но и представительницам слабого пола. Судя по видео, девушки пытались разнять драку, но в результате сами оказались на асфальте и получили тумаков.