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Posted 18 октября, 11:38

Published 18 октября, 11:38

Modified 18 октября, 11:40

Updated 18 октября, 11:40

Эпичный замес: Массовую драку устроили парни с девушками в центре Ростова

Попало и девушкам: массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова

18 октября 2024, 11:38
Фото: Видео тг канал «Это Ростов Новости». Изображение Midjourney
Эпичный замес: Массовую драку устроили парни с девушками в центре Ростова

Массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова

В центре Ростова толпа молодых людей устроила массовую драку прямо на проезжей части. Кадры с места инцидента появились в социальных сетях 18 октября.

По словам автора ролика, драка произошла на улице Максима Горького. Якобы один парень оскорбил девушку, а другой бросился защищать ее честь. В итоге, как видно на кадрах, досталось не только обидчику, но и представительницам слабого пола. Судя по видео, девушки пытались разнять драку, но в результате сами оказались на асфальте и получили тумаков.

— Тут не драка, а раздача лещей в случайном порядке, — прокомментировали ролик в telegram-канале «Это Ростов новости».
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Видео: тг канал «Это Ростов Новости». Изображение Midjourney. Эпичный замес: Массовую драку устроили парни с девушками в центре Ростова
— Там каждую ночь и утро такие замесы происходят, — добавили местные жители.

В полиции региона пока инцидент не комментировали, информация уточняется.

Ранее главными героями драки на футбольном матче стали рэпер Баста, которому принадлежит «СКА-Ростов», и популярный блогер, ударивший фаната донской команды.

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