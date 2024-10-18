Попало и девушкам: массовая драка произошла прямо на дороге в центре Ростова

Posted 18 октября, 11:38
Published 18 октября, 11:38
Modified 18 октября, 11:40
Updated 18 октября, 11:40
По словам автора ролика, драка произошла на улице Максима Горького. Якобы один парень оскорбил девушку, а другой бросился защищать ее честь. В итоге, как видно на кадрах, досталось не только обидчику, но и представительницам слабого пола. Судя по видео, девушки пытались разнять драку, но в результате сами оказались на асфальте и получили тумаков.
— Тут не драка, а раздача лещей в случайном порядке, — прокомментировали ролик в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Там каждую ночь и утро такие замесы происходят, — добавили местные жители.
В полиции региона пока инцидент не комментировали, информация уточняется.
Ранее главными героями драки на футбольном матче стали рэпер Баста, которому принадлежит «СКА-Ростов», и популярный блогер, ударивший фаната донской команды.