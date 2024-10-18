rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:35

Published 18 октября, 08:35

Modified 18 октября, 08:37

Updated 18 октября, 08:37

Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область

Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область

18 октября 2024, 08:35
Фото: Unsplash
Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область
В ближайшие выходные в Ростовской области продолжат идти проливные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Осадки выпадут и накануне выходных, в пятницу 18 октября. В этот день температура воздуха составит от +8 до +10 градусов в Сасльском, Песчанокопском и других районах. В северной части (Чертковский, Боковский районы) — от +5 до +7. Ночью столбик термометра опустится до нуля. В некоторых муниципалитетах будет около +4 градусов.

В субботу, 19 октября, в донской столице похолодает до +6 градусов. В среднем в течение дня будет не больше +8 градусов, а ночью — в районе +4. В среднем по региону в этот день ожидается около +4…+9 градусов днем и +1…+6 — ночью.

Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
Узнать подробнее

Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день. Из-за сильного порывистого ветра и повышенной влажности погода может казаться более прохладной.

Накануне из-за непогоды сервисы такси взвинтили цены на поездки по Ростову. Стоимость увеличилась в несколько раз.

Читайте также:
Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую областьК концу недели в Ростовской области днем похолодает до +9 градусовСтало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Осадки#Температура#Выходные#Октябрь#Проливные дожди#Северо-Кавказское УГМС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика