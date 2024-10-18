Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область

Осадки выпадут и накануне выходных, в пятницу 18 октября. В этот день температура воздуха составит от +8 до +10 градусов в Сасльском, Песчанокопском и других районах. В северной части (Чертковский, Боковский районы) — от +5 до +7. Ночью столбик термометра опустится до нуля. В некоторых муниципалитетах будет около +4 градусов.