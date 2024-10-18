Проливные дожди накроют на выходных Ростовскую область

Posted 18 октября, 08:35
Published 18 октября, 08:35
Modified 18 октября, 08:37
Updated 18 октября, 08:37
Осадки выпадут и накануне выходных, в пятницу 18 октября. В этот день температура воздуха составит от +8 до +10 градусов в Сасльском, Песчанокопском и других районах. В северной части (Чертковский, Боковский районы) — от +5 до +7. Ночью столбик термометра опустится до нуля. В некоторых муниципалитетах будет около +4 градусов.
В субботу, 19 октября, в донской столице похолодает до +6 градусов. В среднем в течение дня будет не больше +8 градусов, а ночью — в районе +4. В среднем по региону в этот день ожидается около +4…+9 градусов днем и +1…+6 — ночью.
Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день. Из-за сильного порывистого ветра и повышенной влажности погода может казаться более прохладной.
Накануне из-за непогоды сервисы такси взвинтили цены на поездки по Ростову. Стоимость увеличилась в несколько раз.