Скорые едут: автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в Ростове

Posted 18 октября, 05:30
Published 18 октября, 05:30
Modified 18 октября, 05:32
Updated 18 октября, 05:32
На пересечении улиц Вавилова и Дачная утром 18 октября автобус, следовавший по маршруту №27, врезался в частный жилой дом. Очевидцы сообщили, что к месту ДТП мчат скорые. Их же и слышно, на опубликованном видео.
Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и погибшие. В региональной Госавтоинспекции отметили, что информация уточняется, ее предоставят журналистам позднее.
Находившиеся в салоне люди сообщили, что водитель резко свернул и транспортное средство протаранило стену дома. А пассажиры при этом попадали на пол.
«Ужас! Автобус-то переполненный явно был!» — предположил один из комментаторов. «Домочадцам прилет, лютой зимой без стенки холодновато будет», — написал еще один ростовчанин.
Ранее стало известно, что водителям общественного транспорта в Ростове повысили зарплаты до 120 тысяч рублей, чтобы удержать кадры.