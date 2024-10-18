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Posted 18 октября, 05:30

Published 18 октября, 05:30

Modified 18 октября, 05:32

Updated 18 октября, 05:32

Скорые едут: автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в Ростове

Скорые едут: автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в Ростове

18 октября 2024, 05:30
Фото: Шедеврум
Скорые едут: автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в Ростове

Автобус с пассажирами протаранил жилой дом на Вавилова в Ростове

Автобус №27 врезался в жилой дом на перекрестке улиц Вавилова и Дачная в Ростове-на-Дону, сообщения очевидцев появились в соцсетях.

На пересечении улиц Вавилова и Дачная утром 18 октября автобус, следовавший по маршруту №27, врезался в частный жилой дом. Очевидцы сообщили, что к месту ДТП мчат скорые. Их же и слышно, на опубликованном видео.

Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и погибшие. В региональной Госавтоинспекции отметили, что информация уточняется, ее предоставят журналистам позднее.

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Находившиеся в салоне люди сообщили, что водитель резко свернул и транспортное средство протаранило стену дома. А пассажиры при этом попадали на пол.

«Ужас! Автобус-то переполненный явно был!» — предположил один из комментаторов. «Домочадцам прилет, лютой зимой без стенки холодновато будет», — написал еще один ростовчанин.

Ранее стало известно, что водителям общественного транспорта в Ростове повысили зарплаты до 120 тысяч рублей, чтобы удержать кадры.

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