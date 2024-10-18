rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 13:45

Published 18 октября, 13:45

Modified 18 октября, 13:47

Updated 18 октября, 13:47

Власти отреагировали на скандал с цыганами в школе Азовского района

Совет по межэтническим отношениям рассмотрит конфликт с цыганами в школе под Ростовом

18 октября 2024, 13:45
Фото: rostovgazeta.ru

Власти отреагировали на скандал с цыганами в школе Азовского района

Комиссия по делам несовершеннолетних взялась за урегулирование конфликта между учащимися одной из школ Ростовской области, сообщает замглавы администрации Азовского района по соцвопросам Екатерина Тарасова.

Напомним, что на днях в одной из местных школ подрались два ученика — 9 и 13 лет. В процессе ссоры младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались родителям, после чего семья подростка начала угрожать ребенку и его родственникам. Кроме того, мама этого мальчика пришла в школу, ворвалась в кабинет директора и начала ее оскорблять, употребляя нецензурные выражения. Отметим, что, по информации СМИ, 13-летний мальчик воспитывается в цыганской семье.

В Ростовской области 15-летний ученик выпал из окна школы
Узнать подробнее

Тарасова рассказала, что решением конфликта займется комиссия по делам несовершеннолетних и районного отдела образования. После выяснения подробностей инцидента состоится заседание комиссии и представителей Консультационного совета по межэтническим отношениям. Ситуацию контролирует администрация Азовского района и сотрудники ОВД.

Ранее стало известно, что в Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру.

Читайте также:
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердиктЖители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛОСледком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Школа#Азовский район#Драка#Школьники#Скандал#Конфликт#Угрозы#Несовершеннолетние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика