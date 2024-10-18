Совет по межэтническим отношениям рассмотрит конфликт с цыганами в школе под Ростовом

Напомним, что на днях в одной из местных школ подрались два ученика — 9 и 13 лет. В процессе ссоры младшеклассник порвал подростку рюкзак. Оба школьника пожаловались родителям, после чего семья подростка начала угрожать ребенку и его родственникам. Кроме того, мама этого мальчика пришла в школу, ворвалась в кабинет директора и начала ее оскорблять, употребляя нецензурные выражения. Отметим, что, по информации СМИ, 13-летний мальчик воспитывается в цыганской семье.