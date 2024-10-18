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Posted 18 октября, 18:37

Published 18 октября, 18:37

Modified 18 октября, 18:39

Updated 18 октября, 18:39

Стали известны подробности массовой драки в центре Ростова-на-Дону

Стали известны подробности массовой драки в центре Ростова-на-Дону

18 октября 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны подробности массовой драки в центре Ростова-на-Дону
Полиция нашла участников массовой драки, которую устроили молодые люди на проезжей части в центре Ростова. Как сообщили в региональном ГУ МВД, стороны не имеют друг к другу претензий.

Потасовка произошла еще 18 сентября, но известно о ней стало только сейчас. Видео инцидента с улицы Максима Горького появилось в соцсетях 18 октября. На кадрах видно, как несколько парней избивают других.

Девушки пытались разнять их, но в итоге сами получили тумаков и оказались на асфальте. По словам автора ролика, причиной конфликта стало то, что один из парней оскорбил девушку, а другой стал ее защищать.

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По информации ведомства, всех участников драки нашли и опросили. Как выяснилось, они не имею друг к другу претензий. За медпомощью никто из них не обращался. Вероятно, они отделались синяками.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Полиция#Конфликт#Массовая драка#Социальные сети#Происшествия
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