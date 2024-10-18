Стали известны подробности массовой драки в центре Ростова-на-Дону

Posted 18 октября, 18:37
Published 18 октября, 18:37
Modified 18 октября, 18:39
Updated 18 октября, 18:39
Потасовка произошла еще 18 сентября, но известно о ней стало только сейчас. Видео инцидента с улицы Максима Горького появилось в соцсетях 18 октября. На кадрах видно, как несколько парней избивают других.
Девушки пытались разнять их, но в итоге сами получили тумаков и оказались на асфальте. По словам автора ролика, причиной конфликта стало то, что один из парней оскорбил девушку, а другой стал ее защищать.
По информации ведомства, всех участников драки нашли и опросили. Как выяснилось, они не имею друг к другу претензий. За медпомощью никто из них не обращался. Вероятно, они отделались синяками.