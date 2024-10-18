ЦБ объяснил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области

Posted 18 октября, 10:38
Published 18 октября, 10:38
Modified 18 октября, 10:40
Updated 18 октября, 10:40
Аналитики отметили, что в сентябре бензин в регионе снова подорожал в сравнении с августом. Но сейчас инфляция не такая существенная, как год назад. Тогда топливо значительно дорожало вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты.
Небольшую стабилизацию стоимости бензина сейчас в ЦБ объяснили запретом на экспорт топлива.
«Как результат, моторное топливо год к году подешевело (в августе было дороже в годовом выражении)», — заключили в Центробанке.