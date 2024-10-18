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Posted 18 октября, 10:38

Published 18 октября, 10:38

Modified 18 октября, 10:40

Updated 18 октября, 10:40

ЦБ сообщил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области

ЦБ объяснил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области

18 октября 2024, 10:38
Фото: Kurt Basis/cc by 2.0/flickr.com
ЦБ сообщил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области
Моторное топливо продолжает дорожать в Ростовской области, но не так сильно, как год назад, заключают эксперты Центробанка.

Аналитики отметили, что в сентябре бензин в регионе снова подорожал в сравнении с августом. Но сейчас инфляция не такая существенная, как год назад. Тогда топливо значительно дорожало вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Небольшую стабилизацию стоимости бензина сейчас в ЦБ объяснили запретом на экспорт топлива.

«Как результат, моторное топливо год к году подешевело (в августе было дороже в годовом выражении)», — заключили в Центробанке.

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Тем временем стоимость бензина в Ростовской области приближается к 80 рублям за литр.

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