Центробанк констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области

Posted 18 октября, 16:15
Published 18 октября, 16:15
Modified 18 октября, 16:15
Updated 18 октября, 16:15
По данным ведомства, годовой прирост цен на продовольствие в регионе за месяц снизился на 1,28% — до 9,80%.
Продукты в Ростовской области продолжают дорожать, но темпы инфляции не такие сильные, как год назад. Например, всё ещё растёт стоимость помидоров, огурцов, моркови, лука и свеклы. Но из-за хорошего урожая предложение овощей выросло, а потому рост цен на них замедлился. Из фруктов аналитики отметили увеличение стоимости бананов.
За год подешевело в Ростовской области мясо птицы. Местные фабрики нарастили выпуск этой продукции, и на рынке её стало существенно больше.
При этом яйца в регионе продолжают дорожать. Чтобы удержать рост цен на них, предприятия региона стараются производить больше яиц. Также много яиц поставляют в Ростовскую область из других стран.
Годовой рост цен замедлился на колбасы и мясные полуфабрикаты. Это также связывают с ростом их производства.
Ранее Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба.