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Posted 18 октября, 16:15

Published 18 октября, 16:15

Modified 18 октября, 16:15

Updated 18 октября, 16:15

Центробанк сообщил о росте цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области

Центробанк констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области

18 октября 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney
Центробанк сообщил о росте цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области
Некоторые продукты продолжают дорожать в Ростовской области, пусть и не так сильно, как годом ранее, сообщили аналитики Центробанка.

По данным ведомства, годовой прирост цен на продовольствие в регионе за месяц снизился на 1,28% — до 9,80%.

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Продукты в Ростовской области продолжают дорожать, но темпы инфляции не такие сильные, как год назад. Например, всё ещё растёт стоимость помидоров, огурцов, моркови, лука и свеклы. Но из-за хорошего урожая предложение овощей выросло, а потому рост цен на них замедлился. Из фруктов аналитики отметили увеличение стоимости бананов.

За год подешевело в Ростовской области мясо птицы. Местные фабрики нарастили выпуск этой продукции, и на рынке её стало существенно больше.

При этом яйца в регионе продолжают дорожать. Чтобы удержать рост цен на них, предприятия региона стараются производить больше яиц. Также много яиц поставляют в Ростовскую область из других стран.

Годовой рост цен замедлился на колбасы и мясные полуфабрикаты. Это также связывают с ростом их производства.

Ранее Минсельхоз Ростовской области предупредил о подорожании хлеба.

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