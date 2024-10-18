Центробанк констатировал рост цен на яйца, помидоры и бананы в Ростовской области

Продукты в Ростовской области продолжают дорожать, но темпы инфляции не такие сильные, как год назад. Например, всё ещё растёт стоимость помидоров, огурцов, моркови, лука и свеклы. Но из-за хорошего урожая предложение овощей выросло, а потому рост цен на них замедлился. Из фруктов аналитики отметили увеличение стоимости бананов.