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Posted 18 октября, 13:25

Published 18 октября, 13:25

Modified 18 октября, 13:27

Updated 18 октября, 13:27

Общественник предупредил о подорожании яиц к Новому году в Ростовской области

Цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области

18 октября 2024, 13:25
Фото: rostovgazeta.ru
Общественник предупредил о подорожании яиц к Новому году в Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
Представитель общественной организации Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что цены на куриные яйца в Ростовской области с большой вероятностью поднимутся к Новому году.

Спикер полагает, что причины роста цен на куриные яйца в преддверии Нового года в Ростовской области останутся прежними. Это и сезонное подорожание, и рост курса доллара, и повышение спроса к Новому году.

По законам маркетинга, в современной экономике цены диктует рынок. Как считают экономисты, при понижении спроса — цены падают. При повышении, что всегда наблюдается в преддверии Нового года, стоимость продуктов, товаров и услуг неизбежно стремится вверх.

«Понятие „рынок“ — это такая уловка, чтобы вводить потребителей в заблуждение и убеждать в данности роста цен. Хотя никакого аргументированного экономического обоснования повышению стоимости куриных яиц я лично не видел ни в прошлом году, ни в этом», — отмечает Владислав Махмудов.
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Общественник предупредил о подорожании яиц к Новому году в Ростовской областиОбщественник предупредил о подорожании яиц к Новому году в Ростовской области
Общественник предупредил о подорожании яиц к Новому году в Ростовской области. Фото: rostovgazeta.ru

Спикер добавляет, что отсылка роста стоимости продуктов к изменению курса доллара тоже вызывает вопросы. Доллар то растет, то снижается. А цены стабильно идут вверх.

«Сложно объяснить, что движет повышением цен на продукты питания. Вероятно, только желание личного обогащения производителей, которые прикрываются отсутствием контроля над ценообразованием», — полагает эксперт.

При этом общественник не исключает и сговор производителей.

«Согласитесь, глупо будет выглядеть, если одна птицефабрика поднимет цены до 120 рублей за десяток яиц, а другая продолжит держать в пределах 80 рублей. Тогда, конечно же, возникнет вопрос — почему такие цены. А когда все вместе повышают стоимость с разницей в три-четыре рубля, это вроде бы и незаметно», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как подскочила цена на сливочное масло в Ростовской области.

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