Цены на яйца взлетят к Новому году в Ростовской области

Posted 18 октября, 13:25
Published 18 октября, 13:25
Modified 18 октября, 13:27
Updated 18 октября, 13:27
Спикер полагает, что причины роста цен на куриные яйца в преддверии Нового года в Ростовской области останутся прежними. Это и сезонное подорожание, и рост курса доллара, и повышение спроса к Новому году.
По законам маркетинга, в современной экономике цены диктует рынок. Как считают экономисты, при понижении спроса — цены падают. При повышении, что всегда наблюдается в преддверии Нового года, стоимость продуктов, товаров и услуг неизбежно стремится вверх.
«Понятие „рынок“ — это такая уловка, чтобы вводить потребителей в заблуждение и убеждать в данности роста цен. Хотя никакого аргументированного экономического обоснования повышению стоимости куриных яиц я лично не видел ни в прошлом году, ни в этом», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер добавляет, что отсылка роста стоимости продуктов к изменению курса доллара тоже вызывает вопросы. Доллар то растет, то снижается. А цены стабильно идут вверх.
«Сложно объяснить, что движет повышением цен на продукты питания. Вероятно, только желание личного обогащения производителей, которые прикрываются отсутствием контроля над ценообразованием», — полагает эксперт.
При этом общественник не исключает и сговор производителей.
«Согласитесь, глупо будет выглядеть, если одна птицефабрика поднимет цены до 120 рублей за десяток яиц, а другая продолжит держать в пределах 80 рублей. Тогда, конечно же, возникнет вопрос — почему такие цены. А когда все вместе повышают стоимость с разницей в три-четыре рубля, это вроде бы и незаметно», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как подскочила цена на сливочное масло в Ростовской области.