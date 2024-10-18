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Posted 18 октября 2024, 11:40

Published 18 октября 2024, 11:40

Modified 18 октября 2024, 11:42

Updated 18 октября 2024, 11:42

Десятки многоэтажек в Ростове оставили без горячей воды и тепла при +6 на улице

В Ростове 60 высоток остались без горячей воды и тепла при +6 градусах. Что случилось

18 октября 2024, 11:40
Фото: rostovgazeta.ru. Десятки многоэтажек в Ростове оставили без горячей воды и тепла при +6 на улице

Десятки многоэтажек в Ростове оставили без горячей воды и тепла при +6 на улице

Из-за коммунальной аварии в Ростове 59 домов на Западном остались без горячей воды, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

Утром 18 октября дефект теплотрассы выявили на проспекте Коммунистическом, 35. Из-за устранения аварии горячую воду и тепло перестали подавать в 59 близлежащих многоквартирных дома. Работы на теплотрассе выполняют «Ростовские тепловые сети».

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Ориентировочно без горячей воды и отопления жильцам этих домов предстоит жить до 21 октября.

При этом температура воздуха в городе опустилась до +6 — +10 градусов. К 21 октября в Ростове станет ещё холоднее.

Напомним, жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление.

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