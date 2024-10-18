В Ростове 60 высоток остались без горячей воды и тепла при +6 градусах. Что случилось

Posted 18 октября, 11:40
Published 18 октября, 11:40
Modified 18 октября, 11:42
Updated 18 октября, 11:42
Утром 18 октября дефект теплотрассы выявили на проспекте Коммунистическом, 35. Из-за устранения аварии горячую воду и тепло перестали подавать в 59 близлежащих многоквартирных дома. Работы на теплотрассе выполняют «Ростовские тепловые сети».
Ориентировочно без горячей воды и отопления жильцам этих домов предстоит жить до 21 октября.
При этом температура воздуха в городе опустилась до +6 — +10 градусов. К 21 октября в Ростове станет ещё холоднее.
Напомним, жителям Ростовской области дали круглосуточный номер для жалоб на отопление.