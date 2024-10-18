В Ростовской области начинается сезон охоты на зайца-русака

Posted 18 октября, 13:15
Published 18 октября, 13:15
Modified 18 октября, 13:17
Updated 18 октября, 13:17
С 19 октября охотникам Ростовской области разрешат добычу зайцев-русаков. Однако животных нельзя будет отстреливать, охоться можно будет только при помощи борзых собак. Применение оружия допускается только с 11 ноября.
Согласно нормам добычи, за один день можно убить только одного зайца-русака, а за весь сезон — не более пяти особей.
Добавим, что период охоты с борзыми псами подойдет к концу 12 января 2025 года, а полностью сезон завершится 31 января 2025 года.
До этого в Ростовской области объявили начало сезона охоты на норок, белок, хорей и куниц. Подробнее о критериях ловли в материале RostovGazeta.