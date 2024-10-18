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Posted 18 октября, 13:15

Published 18 октября, 13:15

Modified 18 октября, 13:17

Updated 18 октября, 13:17

В Ростовской области начинается сезон охоты на зайца-русака

В Ростовской области начинается сезон охоты на зайца-русака

18 октября 2024, 13:15
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области начинается сезон охоты на зайца-русака
На приближающихся выходных в Ростовской области стартует период охоты на зайцев-русаков с борзыми псами, информирует региональный Минприроды.

С 19 октября охотникам Ростовской области разрешат добычу зайцев-русаков. Однако животных нельзя будет отстреливать, охоться можно будет только при помощи борзых собак. Применение оружия допускается только с 11 ноября.

Согласно нормам добычи, за один день можно убить только одного зайца-русака, а за весь сезон — не более пяти особей.

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Добавим, что период охоты с борзыми псами подойдет к концу 12 января 2025 года, а полностью сезон завершится 31 января 2025 года.

До этого в Ростовской области объявили начало сезона охоты на норок, белок, хорей и куниц. Подробнее о критериях ловли в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Лес#Животные#Охота#Сезон#Охотники#Заяц-русак
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