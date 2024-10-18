В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру

Posted 18 октября, 05:45
Published 18 октября, 05:45
Modified 18 октября, 05:47
Updated 18 октября, 05:47
Как сообщала RostovGazeta, в соцсетях появился ролик, на котором ученики одной из школ оскорбляли педагога. Подростки буквально обложили матом учителя, который сделал замечание за прогул уроков. На вежливые просьбы вернуться в класс женщина получила шквал нецензурной брани.
В полиции заявили, что начали проверку по факту инцидента. Всех учеников, которые попали в кадр, уже нашли и опросили их. Теперь родителям троих школьников грозит административная ответственность.
Ранее еще один скандальный инцидент в школе прогремел на всю Ростовскую область. В донской столице десятки учеников попали в настоящую давку, когда бросились к гардеробу после уроков.