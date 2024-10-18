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Posted 18 октября, 05:45

Published 18 октября, 05:45

Modified 18 октября, 05:47

Updated 18 октября, 05:47

В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру

В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру

18 октября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру
Полиция накажет родителей подростков из Шолоховского района, оскорбивших учителя и снявших унижения на камеру, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщала RostovGazeta, в соцсетях появился ролик, на котором ученики одной из школ оскорбляли педагога. Подростки буквально обложили матом учителя, который сделал замечание за прогул уроков. На вежливые просьбы вернуться в класс женщина получила шквал нецензурной брани.

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В полиции заявили, что начали проверку по факту инцидента. Всех учеников, которые попали в кадр, уже нашли и опросили их. Теперь родителям троих школьников грозит административная ответственность.

Ранее еще один скандальный инцидент в школе прогремел на всю Ростовскую область. В донской столице десятки учеников попали в настоящую давку, когда бросились к гардеробу после уроков.

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