В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе

Posted 18 октября, 13:57
Published 18 октября, 13:57
Modified 18 октября, 13:59
Updated 18 октября, 13:59
В Ростове-на-Дону законсервируют дом, расположенный по адресу переулок Малый, 16/59. Здание начали строить в 90-х годах, но уже в 00-х забросили. Теперь ЖКЖ Кировского района ищет подрядчика, который проведет разработку проектной и сметной документации, обеспечит прохождение проверки госэкспертизы, а также закроет оконные и дверные проемы.
Добавим, что консервация должна быть выполнена до 29 ноября 2024 года. На затраты, издержки и иных расходы из городского бюджета подрядчику выделят чуть больше двух миллионов рублей.
До этого стало известно, что жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове-на-Дону.