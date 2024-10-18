В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе

В Ростове-на-Дону законсервируют дом, расположенный по адресу переулок Малый, 16/59. Здание начали строить в 90-х годах, но уже в 00-х забросили. Теперь ЖКЖ Кировского района ищет подрядчика, который проведет разработку проектной и сметной документации, обеспечит прохождение проверки госэкспертизы, а также закроет оконные и дверные проемы.