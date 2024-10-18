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Posted 18 октября, 13:57

Published 18 октября, 13:57

Modified 18 октября, 13:59

Updated 18 октября, 13:59

В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе

В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе

18 октября 2024, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону законсервируют самый старый долгострой в городе
ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика для выполнения работ по консервации недостроенного здания в центре города. Вся документация размещена на портале госзакупок.

В Ростове-на-Дону законсервируют дом, расположенный по адресу переулок Малый, 16/59. Здание начали строить в 90-х годах, но уже в 00-х забросили. Теперь ЖКЖ Кировского района ищет подрядчика, который проведет разработку проектной и сметной документации, обеспечит прохождение проверки госэкспертизы, а также закроет оконные и дверные проемы.

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Добавим, что консервация должна быть выполнена до 29 ноября 2024 года. На затраты, издержки и иных расходы из городского бюджета подрядчику выделят чуть больше двух миллионов рублей.

До этого стало известно, что жилой многоквартирный дом выставили на торги на Западном в Ростове-на-Дону.

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